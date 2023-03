Börsenplätze General Electric-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs General Electric-Aktie:

89,40 EUR +8,36% (09.03.2023, 16:50)



NYSE-Aktienkurs General Electric-Aktie:

94,37 USD +8,50% (09.03.2023, 16:37)



ISIN General Electric-Aktie:

US3696043013



WKN General Electric-Aktie:

A3CSML



Ticker-Symbol General Electric-Aktie:

GCP



NYSE-Symbol General Electric-Aktie:

GE



Kurzprofil General Electric Co.:



General Electric Co. (ISIN: US3696043013, WKN: A3CSML, Ticker-Symbol: GCP, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. (09.03.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - General Electric-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von General Electric Co. (GE) (ISIN: US3696043013, WKN: A3CSML, Ticker-Symbol: GCP, NYSE-Symbol: GE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die US-Industrieikone General Electric lege am Donnerstag deutlich zu. Dank starker Aussichten für die weitere Geschäftsentwicklung steige die Aktie mit einem Plus von 8 Prozent auf den höchsten Stand seit April 2022. Nach dem jüngsten Kaufsignal helle sich das Chartbild damit weiter auf.GE habe seine Prognosen für das Geschäftsjahr 2023 am Donnerstag bekräftigt. Der Konzern rechne mit einem organischen Umsatzwachstum im hohen einstelligen Bereich, einem bereinigten Gewinn je Aktie von 1,60 bis 2,00 Dollar und einem freien Cashflow von 3,4 bis 4,2 Milliarden Dollar.GE Vernova, das Geschäft mit Stromerzeugungsanlagen und erneuerbare Energien, solle im niedrigen bis mittleren einstelligen Bereich wachsen. Bei GE Aerospace werde sogar ein Plus im mittleren bis hohen einstelligen Bereich angepeilt. Als unabhängiges Geschäft sollten die Margen künftig zudem weiter steigen. Boeing und Airbus ( ISIN NL0000235190 WKN 938914 ) erhöht. Da neue Turbinen zu Beginn des Lebenszyklus Verluste bringen würden, bevor sie mehrere Jahre durch das Service-Geschäft Gewinne liefern würden, sollte sich das in steigenden Gewinnen widerspiegeln."Der Aktionär" habe GE in der vergangenen Woche in Ausgabe 10/23 neu empfohlen. RSI- und ADX-Indikator hätten hier auf ein starkes Momentum hingedeutet. Mit dem starken Ausblick vor allem für das Luftfahrt-Geschäft gebe es nun noch einmal neue Impulse. Dreistellige Kurse scheinen wieder möglich, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur General Electric-Aktie. (Analyse vom 09.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link