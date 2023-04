NYSE-Aktienkurs General Electric-Aktie:

99,76 USD +0,74% (20.04.2023, 22:00)



ISIN General Electric-Aktie:

US3696043013



WKN General Electric-Aktie:

A3CSML



Ticker-Symbol General Electric-Aktie:

GCP



NYSE-Symbol General Electric-Aktie:

GE



Kurzprofil General Electric Co.:



General Electric Co. (ISIN: US3696043013, WKN: A3CSML, Ticker-Symbol: GCP, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. (21.04.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - General Electric-Aktienanalyse von Analystin Sheila Kahyaoglu von Jefferies & Co:Sheila Kahyaoglu, Analystin von Jefferies & Co, stuft die Aktie von General Electric Co. (GE) (ISIN: US3696043013, WKN: A3CSML, Ticker-Symbol: GCP, NYSE-Symbol: GE) von "hold" auf "buy" hoch.GE Aerospace sei ein wachstumsstarkes, profitables Triebwerksgeschäft, das angesichts eines Dienstleistungsanteils von 70% und eines Auftragsbestands von 353 Mrd. USD über "langfristige" Einnahmeströme verfüge, so die Analystin. Das Unternehmen sehe die Möglichkeit, dass die Gewinnmargen in der Luft- und Raumfahrt von 18,3% im Jahr 2022 bis Mitte des Jahrzehnts auf 20% ansteigen würden, so Jefferies weiter.Sheila Kahyaoglu, Analystin von Jefferies, stuft die Aktie von General Electric von "hold" auf "buy" herauf. Das Kursziel sei von 90 auf 120 USD angehoben worden. (Analyse vom 20.04.2023)Börsenplätze General Electric-Aktie:Tradegate-Aktienkurs General Electric-Aktie:90,60 EUR -0,44% (21.04.2023, 10:41)