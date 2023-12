NYSE-Aktienkurs General Electric-Aktie:

123,455 USD +0,18% (18.12.2023, 15:59)



Kurzprofil General Electric Co.:



General Electric Co. (ISIN: US3696043013, WKN: A3CSML, Ticker-Symbol: GCP, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. (18.12.2023/ac/a/n)



Toronto (www.aktiencheck.de) - General Electric-Aktienanalyse von RBC Capital Markets:Ken Herbert, Analyst vom Investmenthaus RBC Capital Markets, stuft die Aktie von General Electric Co. (GE) (ISIN: US3696043013, WKN: A3CSML, Ticker-Symbol: GCP, NYSE-Symbol: GE) weiterhin mit "outperform" ein.GE werde weiterhin von seinem guten Ruf und seiner Führungsposition auf dem Markt für NB-Triebwerke profitieren, so der Analyst in einer Research Note. Die GE-Aktie habe auch von den starken Margen des Unternehmens, dem Engagement auf dem kommerziellen Nachmarkt, den Portfolio-Katalysatoren und den nach oben korrigierten Prognosen profitiert, so das Unternehmen weiter.Ken Herbert, Analyst von RBC Capital Markets, stuft die Aktie von General Electric nach wie vor mit "outperform" ein und erhöht das Kursziel von 131 auf 150 USD. (Analyse vom 18.12.2023)Börsenplätze General Electric-Aktie:Tradegate-Aktienkurs General Electric-Aktie:112,50 EUR -0,88% (18.12.2023, 15:59)