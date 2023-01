Börsenplätze General Electric-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - General Electric-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von General Electric Co. (GE) (ISIN: US3696043013, WKN: A3CSML, Ticker-Symbol: GCP, NYSE-Symbol: GE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Industrieikone General Electric habe mit starken Zahlen und einem positiven Ausblick für die Luft- und Raumfahrtsparte überzeugt. Bei den Anlegern kämen die Zahlen, die erstmals nach der Abspaltung von GE Healthcare veröffentlicht worden seien, gut an. Vor US-Börsenstart lege die GE-Aktie rund zwei Prozent zu.Nach den langen Jahren der Krise gehe es bei GE damit weiter aufwärts. Im vierten Quartal 2022 habe der Konzern den bereinigten Gewinn je Aktie zum Vorjahr um mehr als 50 Prozent auf 1,24 Dollar gesteigert - erwartet worden seien lediglich 1,15 Dollar. Auch der Umsatz habe mit 21,79 Milliarden Dollar die Erwartungen übertroffen und 7 Prozent höher als vor einem Jahr gelegen. Traditionell spiele bei GE auch der freie Cashflow eine wichtige Rolle, dieser sei ebenfalls um 16 Prozent auf 4,29 Milliarden Dollar gestiegen.Für das Jahr 2023 rechne GE nun mit einem Gewinn je Aktie zwischen 1,60 und 2,00 Dollar. Der Freie Cashflow solle bei rund 3,80 Milliarden Dollar liegen und der organische Umsatz um knapp 10 Prozent wachsen. Während die Sparte Erneuerbare Energien wegen politischer Unsicherheiten, auslaufender Steuergutschriften, Lieferkettenproblemen und der Inflation unter Druck stehe, seien die Aussichten im Luft- und Raumfahrtgeschäft gut. Hier rechne der Konzern mit einer starken Nachfrage nach Triebwerken und Kundendienstleistungen und erwarte für 2023 einen Betriebsgewinn zwischen 5,3 und 5,7 Milliarden Dollar.Die Aktie ist wieder einen Blick wert, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur General Electric Co. in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link