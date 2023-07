NYSE-Aktienkurs General Electric-Aktie:

Kurzprofil General Electric Co.:



General Electric Co. (ISIN: US3696043013, WKN: A3CSML, Ticker-Symbol: GCP, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. (25.07.2023/ac/a/n)



General Electric-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von General Electric Co. (GE) (ISIN: US3696043013, WKN: A3CSML, Ticker-Symbol: GCP, NYSE-Symbol: GE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die General Electric-Aktie habe sich zuletzt super entwickelt und jetzt habe der Konzern auch gute Quartalszahlen vorgelegt. Beim EPS habe man 22 Cent über den Erwartungen gelegen. Der Umsatz habe die Schätzungen der Analysten ebenfalls übertroffen. Das Unternehmen habe den Ausblick für 2023 angehoben. Die General Electric-Aktie könnte somit weiter laufen, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 25.07.2023)