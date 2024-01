Börsenplätze General Electric-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs General Electric-Aktie:

118,00 EUR -2,48% (23.01.2024, 14:22)



NYSE-Aktienkurs General Electric-Aktie:

131,23 USD +1,09% (22.01.2024, 22:00)



ISIN General Electric-Aktie:

US3696043013



WKN General Electric-Aktie:

A3CSML



Ticker-Symbol General Electric-Aktie:

GCP



NYSE-Symbol General Electric-Aktie:

GE



Kurzprofil General Electric Co.:



General Electric Co. (ISIN: US3696043013, WKN: A3CSML, Ticker-Symbol: GCP, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. (23.01.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - General Electric-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von General Electric Co. (GE) (ISIN: US3696043013, WKN: A3CSML, Ticker-Symbol: GCP, NYSE-Symbol: GE) unter die Lupe.Die General Electric-Aktie setze den starken Aufwärtstrend des vergangenen Jahres auch dieses Jakr fort. Am Dienstag werde es allerdings spannend, denn GE lege um 13:30 Uhr seine Q4-Zahlen vor. Analysten würden jedoch von einem eher schwachen Zahlenwerk ausgehen.Die Experten würden erwarten, dass GE einen Quartalsgewinn von 90 Cent pro Aktie ausweisen werde, gegenüber 1,24 Dollar pro Aktie im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz solle bei 17,16 Mrd. Dollar liegen, nach 21,8 Mrd. Dollar im Vorjahresquartal.Der bereinigte freie Cashflow dürfte für das Gesamtjahr allerdings rund fünf Mrd. Dollar erreichen, so die Experten von Bloomberg. Das wäre der höchste Wert seit 2017 und läge nur knapp unter dem oberen Ende der Unternehmensprognose von bis zu 5,1 Mrd. Dollar.Die Transformation des Geschäftsmodells birgt große Chancen, jedoch sollten Anleger vor einem Einstieg die Quartalszahlen abwarten, so Philipp Schleu von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link