NYSE-Aktienkurs General Electric-Aktie:

126,29 USD +1,31% (05.01.2024, 22:00)



ISIN General Electric-Aktie:

US3696043013



WKN General Electric-Aktie:

A3CSML



Ticker-Symbol General Electric-Aktie:

GCP



NYSE-Symbol General Electric-Aktie:

GE



Kurzprofil General Electric Co.:



General Electric Co. (ISIN: US3696043013, WKN: A3CSML, Ticker-Symbol: GCP, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. (08.01.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





London (www.aktiencheck.de) - General Electric-Aktienanalyse von Barclays:Julian Mitchell, Analyst von Barclays, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von General Electric Co. (GE) (ISIN: US3696043013, WKN: A3CSML, Ticker-Symbol: GCP, NYSE-Symbol: GE).Das vierte Quartal des US-Industriekonzerns sei weitgehend wie erwartet verlaufen, wobei die Umsätze in den Märkten für Frühzyklen, Wohnimmobilien, Konsumgüter und kurzzyklische Industrieprodukte unter Druck gestanden seien, während es in der immer noch starken Welt der langzyklischen Industrieprodukte kaum Veränderungen gegeben habe, so der Analyst in einer am Freitag veröffentlichten Studie. Vor den Q4-Berichten bleibe er bei einer neutralen Einschätzung für den Sektor.Julian Mitchell, Analyst von Barclays, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "overweight"-Rating für die General Electric-Aktie bestätigt und das Kursziel von 133 auf 144 USD angehoben. (Analyse vom 05.01.2024)Börsenplätze General Electric-Aktie:Tradegate-Aktienkurs General Electric-Aktie:114,00 EUR -1,30% (08.01.2024, 12:31)