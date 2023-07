NYSE-Aktienkurs General Electric-Aktie:

117,16 USD +6,27% (25.07.2022)



ISIN General Electric-Aktie:

US3696043013



WKN General Electric-Aktie:

A3CSML



Ticker-Symbol General Electric-Aktie:

GCP



NYSE-Symbol General Electric-Aktie:

GE



Kurzprofil General Electric Co.:



General Electric Co. (ISIN: US3696043013, WKN: A3CSML, Ticker-Symbol: GCP, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. (26.07.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - General Electric-Aktienanalyse von Goldman Sachs:Die Analysten von Goldman Sachs erhöhen in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie von General Electric Co. (GE) (ISIN: US3696043013, WKN: A3CSML, Ticker-Symbol: GCP, NYSE-Symbol: GE).Das Ergebnis des zweiten Quartals habe die Erwartungen übertroffen, was auf ein stärkeres Wachstum im Bereich Aero (+28%) und bessere Margen in allen Segmenten zurückzuführen sei. Es sei auch ermutigend gewesen, "all die Maßnahmen zu hören, die GE ergreift, um die Bilanz zu bereinigen, einschließlich der Rückzahlung der Vorzugsdividende, des Teilverkaufs der GE HC-Beteiligung und des polnischen Hypothekenabwicklungsprogramms", so die Analysten. Sie würden merken, dass das Unternehmen weitere Maßnahmen vor dem Vernova-Spin Anfang 2024 plane.Die Analysten von Goldman Sachs bewerten die General Electric-Aktie unverändert mit "buy". Das Kursziel werde von 121,00 auf 133,00 USD angehoben. (Analyse vom 25.07.2023)Börsenplätze General Electric-Aktie:Tradegate-Aktienkurs General Electric-Aktie:105,50 EUR -0,47% (26.07.2022, 11:30)