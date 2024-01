Tradegate-Aktienkurs General Electric-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - General Electric-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von General Electric Co. (GE) (ISIN: US3696043013, WKN: A3CSML, Ticker-Symbol: GCP, NYSE-Symbol: GE) unter die Lupe.Die General Electric-Aktie laufe bereits seit Anfang 2023 wie geschmiert. Nach einem verhaltenen Start ins neue Jahr habe der Titel seinen Aufwärtstrend nach einem Test des GD20 (125,70 Dollar) fortsetzen können. Dabei habe das Papier am gestrigen Mittwoch auf Schlusskursbasis das Dezemberhoch bei 129,20 Dollar überwunden und damit ein Kaufsignal generiert.Anleger sollten nun die nächsten Hürden im Auge behalten: das Hoch vom 20. Oktober 2017 bei 143,05 Dollar sowie das Hoch vom 26. September 2017 bei 151,27 Dollar. Sollte der Kurs das zweite Ziel erreichen, würde dies einem Plus von rund 16 Prozent entsprechen.DER AKTIONÄR habe die General Electric-Aktie bereits Anfang März 2023 empfohlen und liege seitdem rund 46 Prozent im Plus.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze General Electric-Aktie: