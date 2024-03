NYSE-Aktienkurs General Electric-Aktie:

172,75 USD +3,75% (08.03.2024, 15:52)



ISIN General Electric-Aktie:

US3696043013



WKN General Electric-Aktie:

A3CSML



Ticker-Symbol General Electric-Aktie:

GCP



NYSE-Symbol General Electric-Aktie:

GE



Kurzprofil General Electric Co.:



General Electric Co. (ISIN: US3696043013, WKN: A3CSML, Ticker-Symbol: GCP, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. (08.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - General Electric-Aktienanalyse von J.P. Morgan Securities:Seth Seifman, Analyst von J.P. Morgan Securities, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von General Electric Co. (GE) (ISIN: US3696043013, WKN: A3CSML, Ticker-Symbol: GCP, NYSE-Symbol: GE) von "neutral" auf "overweight" hoch und erhöht das Kursziel von 166 USD auf 180 USD.GE sei der führende Large-Cap-Anbieter in der zivilen Luft- und Raumfahrt im Hinblick auf das Geschäft, die Lage des Geschäfts im Zyklus, die Bilanz und das Managementteam. Die Vernova-Einheit sehe ebenfalls vielversprechend aus, basierend auf den sich erholenden Margen und dem Cashflow sowie dem diversifizierten Engagement in der langfristigen Energiewende.Seth Seifman, Analyst von J.P. Morgan Securities, stuft die General Electric-Aktie von "neutral" auf "overweight" herauf. (Analyse vom 08.03.2024)Börsenplätze General Electric-Aktie:Tradegate-Aktienkurs General Electric-Aktie:159,50 EUR +4,59% (08.03.2024, 16:02)