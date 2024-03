NYSE-Aktienkurs General Electric-Aktie:

Kurzprofil General Electric Co.:



General Electric Co. (ISIN: US3696043013, WKN: A3CSML, Ticker-Symbol: GCP, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. (11.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - General Electric-Aktienanalyse der UBS:Chris Snyder, Analyst der UBS, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von General Electric Co. (GE) (ISIN: US3696043013, WKN: A3CSML, Ticker-Symbol: GCP, NYSE-Symbol: GE) und erhöht das Kursziel.Während einige die Bewertung in den letzten Monaten bemängelt hätten, konzentriere sich die Schweizer Bank weiterhin auf das Gewinnwachstum je Aktie und bleibe von der zunehmend guten Positionierung des US-Konzerns in attraktiven Endmärkten angetan, so der Analyst in einer am Sonntag veröffentlichten Studie. Die These von UBS bleibe unverändert, da sie in allen drei Geschäftsbereichen von GE eine mehrjährige positive Veränderungsrate sehe. In Kombination mit einer beeindruckenden Umsetzung und einer Umsatzbasis von über 60 Mrd. USD biete GE weiterhin das meiste Drehmoment für positive Veränderungsraten im US-Industriebereich.Chris Snyder, Analyst der UBS, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Rating für die General Electric-Aktie bestätigt und das Kursziel von 138 auf 191 USD angehoben. (Analyse vom 10.03.2024)