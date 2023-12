NYSE-Aktienkurs General Electric-Aktie:

120,28 USD -0,26% (11.12.2023, 22:00)



ISIN General Electric-Aktie:

US3696043013



WKN General Electric-Aktie:

A3CSML



Ticker-Symbol General Electric-Aktie:

GCP



NYSE-Symbol General Electric-Aktie:

GE



Kurzprofil General Electric Co.:



General Electric Co. (ISIN: US3696043013, WKN: A3CSML, Ticker-Symbol: GCP, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. (12.12.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - General Electric-Aktienanalyse von der Citigroup:Die Analysten der Citigroup stufen die Aktie von General Electric Co. (GE) (ISIN: US3696043013, WKN: A3CSML, Ticker-Symbol: GCP, NYSE-Symbol: GE) weiterhin mit "buy" ein.Trotz gemischter makroökonomischer Indikatoren und möglicher zunehmender Gegenwinde im Zusammenhang mit erhöhten Zinssätzen sähen die Analysten der Citi bis 2024 immer noch günstige langfristige Trends und eine günstige Finanzpolitik für US-Industriewerte. Die Finanzpolitik unterstütze das Wachstumspotenzial für Industriewerte, so Citi, die ein Engagement in Treibern wie beispielsweise kurzzyklische Endmärkte mit Bodenbildung, Qualität mit guter Sichtbarkeit und Selbsthilfe. Der Kanalabbau in einigen Endmärkten mit kürzeren Zyklen dürfte in den kommenden Quartalen weitgehend abgeschlossen sein und das Umsatzwachstum im Einklang mit der Endmarktnachfrage unterstützen, füge das Unternehmen hinzu. Quanta Services sei insgesamt die Top-Wahl von Citi in der Branche. Außerdem sei eine "90-tägige positive Catalyst Watch" auf 3M eröffnet worden.Die Analysten der Citigroup stufen die Aktie von General Electric unverändert mit "buy" ein und erhöhen das Kursziel von 135 auf 148 USD. (Analyse vom 11.12.2023)Börsenplätze General Electric-Aktie:Tradegate-Aktienkurs General Electric-Aktie:111,50 EUR -0,45% (12.12.2023, 11:33)