ISIN General Electric-Aktie:

US3696043013



WKN General Electric-Aktie:

A3CSML



Ticker-Symbol General Electric-Aktie:

GCP



NYSE-Symbol General Electric-Aktie:

GE



Kurzprofil General Electric Co.:



General Electric Co. (ISIN: US3696043013, WKN: A3CSML, Ticker-Symbol: GCP, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. (05.03.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - General Electric-Aktienanalyse von J.P. Morgan Securities:Die Analysten von J.P. Morgan Securities stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von General Electric Co. (GE) (ISIN: US3696043013, WKN: A3CSML, Ticker-Symbol: GCP, NYSE-Symbol: GE) weiterhin mit "neutral" ein und erhöhen das Kursziel von 134 USD auf 166 USD.JPMorgan sei der Ansicht, dass die Turnaround-Bemühungen von Vernova in jedem seiner Kernsegmente beeindruckend seien, und sage, dass das Unternehmen den GE-Investoren eine "einzigartige Gelegenheit für eine diversifizierte Teilnahme an der langfristigen Energiewende" biete. Das Analysehaus habe die Schätzungen für das Geschäftsjahr 2026 eingeführt und habe sein Modell aktualisiert, um neue Details auf Vernova-Segmentebene und die geschätzten Auswirkungen von Verzögerungen bei Offshore-Windprojekten einzubeziehen.Die Analysten von J.P. Morgan Securities die General Electric-Aktie weiterhin mit "neutral" ein. (Analyse vom 04.03.2024)