Tradegate-Aktienkurs General Electric-Aktie:

80,80 EUR -0,49% (06.03.2023, 14:03)



NYSE-Aktienkurs General Electric-Aktie:

86,38 USD +0,77% (03.03.2023)



ISIN General Electric-Aktie:

US3696043013



WKN General Electric-Aktie:

A3CSML



Ticker-Symbol General Electric-Aktie:

GCP



NYSE-Symbol General Electric-Aktie:

GE



Kurzprofil General Electric Co.:



General Electric Co. (ISIN: US3696043013, WKN: A3CSML, Ticker-Symbol: GCP, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. (06.03.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Charlotte (www.aktiencheck.de) - General Electric-Aktienanalyse von BofA Securities:Andrew Obin, Analyst von BofA Securities, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie von General Electric Co. (GE) (ISIN: US3696043013, WKN: A3CSML, Ticker-Symbol: GCP, NYSE-Symbol: GE).Obin habe das Kursziel angehoben, nachdem er die "Sum of the Parts"-Analyse aktualisiert habe, um die Prognosen für Vernova und GE Aerospace sowie einen höheren Zielmultiplikator einzubeziehen, der die verbesserte Bilanz von GE widerspiegle. Der künftige Schuldenabbau werde durch die Monetarisierung der "beträchtlichen" GE-Beteiligungen an AerCap und GE Healthcare unterstützt. Der Analyst stelle auch fest, dass GE Fortschritte bei seinen abgewickelten Versicherungstöchtern gemacht habe. Er sei der Ansicht, dass diese Maßnahmen GE möglicherweise mehr Optionen für die Zukunft dieser Versicherungstöchter böten.In einer Vorschau auf den GE-Investorentag habe die BofA hinzugefügt, dass sie den verbesserten internationalen Luftverkehr für die "größte Quelle des Aufschwungs" für GE Aerospace halte und dass sie erwarte, dass der Rahmen für das bereinigte Betriebsergebnis von Vernova im Jahr 2024 eine "signifikante Verbesserung" gegenüber der Prognose für 2023 aufweisen werde.Andrew Obin, Analyst von BofA Securities, bewertet die General Electric-Aktie weiterhin mit dem Votum "buy" und hebt das Kursziel von 92,00 auf 96,00 USD an. (Analyse vom 06.03.2023)Börsenplätze General Electric-Aktie: