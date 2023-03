NYSE-Aktienkurs General Electric-Aktie:

Kurzprofil General Electric Co.:



General Electric Co. (ISIN: US3696043013, WKN: A3CSML, Ticker-Symbol: GCP, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge.



New York (www.aktiencheck.de) - Block-Aktienanalyse von Morgan Stanley:

Joshua Pokrzywinski, Analyst von Morgan Stanley, stuft die Aktie von General Electric Co. (GE) (ISIN: US3696043013, WKN: A3CSML, Ticker-Symbol: GCP, NYSE-Symbol: GE) weiterhin mit "overweight" ein und erhöht das Kursziel von 90 USD auf 110 USD.

Eine eigenständige GE Aerospace nach der Abspaltung des Geschäftsbereichs Vernova Power and Renewables werde "ein neuer großer Luft- und Raumfahrtkonzern sein", so der Analyst. Beim Vergleich von Boeing und GE sei der wichtigste Wachstumstreiber für beide Unternehmen der derzeitige Aufschwung in der Luft- und Raumfahrt, der eine mehrjährige Nachfragesicht biete. Da GE ein wichtiger Zulieferer von Boeing sei, sei das Schicksal der beiden Unternehmen weitgehend gleichgerichtet, so Pokrzywinski. Allerdings steche GE mit einem vertretbareren Luft- und Raumfahrtportfolio als Boeing hervor und gewinne jede der vier Schlüsselkategorien, die Pokrzywinski analysiert habe: Wachstumstransparenz, Marktanteilsverschiebungen, Lieferketten- und Ausführungsrisiken, Verschuldung und freie Cashflow-Generierung. Pokrzywinski stufe Boeing weiterhin mit "equal-weight" und einem Kursziel von 220 USD ein.

Joshua Pokrzywinski, Analyst von Morgan Stanley, bewertet die General Electric-Aktie weiterhin mit dem Votum "overweight". (Analyse vom 31.03.2023)