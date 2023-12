NYSE-Aktienkurs General Electric-Aktie:

121,35 USD +0,14% (14.12.2023, 22:00)



ISIN General Electric-Aktie:

US3696043013



WKN General Electric-Aktie:

A3CSML



Ticker-Symbol General Electric-Aktie:

GCP



NYSE-Symbol General Electric-Aktie:

GE



Kurzprofil General Electric Co.:



General Electric Co. (ISIN: US3696043013, WKN: A3CSML, Ticker-Symbol: GCP, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. (15.12.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





San Francisco (www.aktiencheck.de) - General Electric-Aktienanalyse von Wells Fargo Advisors:Matthew Akers, Analyst von Wells Fargo Advisors, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von General Electric Co. (GE) (ISIN: US3696043013, WKN: A3CSML, Ticker-Symbol: GCP, NYSE-Symbol: GE) hoch und erhöht das Kursziel.Die Hochstufung folge auf eine Umstellung der Analystenmeinung, so der Experte in einer heute veröffentlichten Studie. GE verfüge über ein attraktives Geschäft mit einem hohen Anteil an Nachrüstungen sowie über ein solides Managementteam und eine saubere Bilanz. Akers sehe eine langfristige Margensteigerung und einen eingebauten Katalysator mit dem Vernova-Spin Anfang Q2. Er erwarte für GE ohne Vernova in den nächsten Jahren ein Pro-forma-Gewinnwachstum im hohen Zehnerbereich, angetrieben durch zweistellige organische Umsätze und 4% aus der Kapitalallokation, selbst mit einer begrenzten Margenverbesserung, da die verwässernden LEAP-Triebwerksverkäufe zunehmen würden. Trotz der bereits hohen Rentabilität sei GE aufgrund der Investitionen in neue Triebwerke unterdurchschnittlich bei den Gewinnen.Matthew Akers, Analyst von Wells Fargo Advisors, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die General Electric-Aktie von "equal weight" auf "overweight" hochgestuft und das Kursziel von 115 auf 144 USD angehoben. (Analyse vom 15.12.2023)Börsenplätze General Electric-Aktie:Tradegate-Aktienkurs General Electric-Aktie:112,50 EUR +1,81% (15.12.2023, 12:29)