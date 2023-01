Kursziel

General Electric-Aktie

(USD) Rating

General Electric-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 87,00 Buy UBS Chris Snyder 12.01.2023 85,00 Buy BofA Securities Andrew Obin 09.01.2023 96,00 Overweight Barclays Julian Mitchell 16.12.2022 98,00 Outperform RBC Capital Markets Deane Dray 09.12.2022 100,00 Buy Citigroup Andrew Kaplowitz 09.12.2022 85,00 Outperform Oppenheimer Christopher Glynn 08.12.2022 94,00 Buy Deutsche Bank Nicole DeBlase 05.12.2022

Börsenplätze General Electric-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs General Electric-Aktie:

73,20 EUR +2,23% (23.01.2023, 18:51)



XETRA-Aktienkurs General Electric-Aktie:

72,80 EUR +1,96% (23.01.2023)



NYSE-Aktienkurs General Electric-Aktie:

79,30 USD +2,09% (23.01.2023, 18:38)



ISIN General Electric-Aktie:

US3696043013



WKN General Electric-Aktie:

A3CSML



Ticker-Symbol General Electric-Aktie:

GCP



NYSE-Symbol General Electric-Aktie:

GE



Kurzprofil General Electric Co.:



General Electric Co. (ISIN: US3696043013, WKN: A3CSML, Ticker-Symbol: GCP, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. (23.01.2023/ac/a/n)







Fairfield, CT (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von General Electric Co. (ISIN: US3696043013, WKN: A3CSML, Ticker-Symbol: GCP, NYSE-Symbol: GE) vor der Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 100,00 oder 85,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur General Electric-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.General Electric wird am 24.01.2022 die Zahlen für das vierte Quartal 2022 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der General Electric-Aktie anbetrifft, hat Andrew Kaplowitz, Analyst der Citigroup, in einer Analyse vom 09.12.2022 den Titel mit dem Rating "buy" bewertet. Das Kursziel wurde von 87,00 auf 100,00 USD erhöht. Der Analyst sei der Ansicht, dass Megatrends und "immer noch aufkommender fiskalischer Rückenwind" dazu beitragen sollten, den potenziellen Abwärtstrend für Industriewerte in einem sich abschwächenden makroökonomischen Umfeld zu mildern. Darüber hinaus dürften die sich verbessernden Preis-Kosten-Trends und die sich allmählich verbessernden Lieferketten die Rentabilität eines Großteils der Gruppe weiterhin unterstützen, so Kaplowitz mit Ausblick auf 2023. Er empfehle Aktien, bei denen er "vorteilhafte mehrjährige Trends sieht, die anhaltende Chancen unterstützen".Die niedrigste Kursprognose für die GE-Aktie kommt von BofA Securities. Analyst Andrew Obin hat den Titel in einer Analyse vom 09.01.2023 weiterhin mit dem Votum "buy" bewertet. Das Kursziel wurde von 105,00 auf 85,00 USD gesenkt. Obin habe das Kursziel reduziert, nachdem die Abspaltung von GE HealthCare Technologies nach Börsenschluss am 3. Januar abgeschlossen worden sei. GE habe von GE HealthCare einen Nettoerlös von etwa 8,9 Mrd. USD erhalten, und zusammen mit der Übertragung der Pensionsverpflichtungen werde die Abspaltung zu einem Abbau der Nettoverschuldung bei GE in Höhe von 13,3 Mrd. USD führen.Was die kommenden Katalysatoren betreffe, so werde GE am 24. Januar die Ergebnisse bekannt geben, und er erwarte, dass die ersten Prognosen für 2023 eine Verbesserung auf vergleichbarer Basis bei Umsatz, Margen und freiem Cashflow zeigen würden, und dann werde GE am 9. März seine Investorenkonferenz abhalten, so Obin.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur General Electric-Aktie auf einen Blick: