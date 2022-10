Kursziel

General Electric-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 92,00 Buy Deutsche Bank Nicole DeBlase 13.10.2022 85,00 Overweight Morgan Stanley Joshua Pokrzywinski 12.10.2022 80,00 Buy Citigroup Andrew Kaplowitz 10.10.2022 78,00 Overweight Barclays Julian Mitchell 03.10.2022 100,00 Outperform Sanford C. Bernstein & Co Brendan Luecke 16.08.2022

Tradegate-Aktienkurs General Electric-Aktie:

73,70 EUR -0,27% (24.10.2022, 08:01)



XETRA-Aktienkurs General Electric-Aktie:

72,50 EUR +0,14% (21.10.2022)



NYSE-Aktienkurs General Electric-Aktie:

72,82 USD +4,07% (21.10.2022)



ISIN General Electric-Aktie:

US3696043013



WKN General Electric-Aktie:

A3CSML



Ticker-Symbol General Electric-Aktie:

GCP



NYSE-Symbol General Electric-Aktie:

GE



Kurzprofil General Electric Co.:



General Electric Co. (ISIN: US3696043013, WKN: A3CSML, Ticker-Symbol: GCP, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. (24.10.2022/ac/a/n)







Fairfield, CT (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von General Electric Co. (ISIN: US3696043013, WKN: A3CSML, Ticker-Symbol: GCP, NYSE-Symbol: GE) vor der Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 100,00 oder 78,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur General Electric-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.General Electric wird am 25.10.2022 die Zahlen für das dritte Quartal 2022 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der General Electric-Aktie anbetrifft, hat Brendan Luecke, Analyst von Bernstein, in einer Analyse vom 16.08.2022 den Titel mit dem Rating "outperform" bewertet. Das Kursziel wurde von 105,00 auf 100,00 USD gekürzt. GE habe eine niedrige Messlatte für das Quartal übertroffen, was vor allem auf die Outperformance in der Luftfahrt zurückzuführen sei, in Verbindung mit ca. 15c an Gewinnen, die von Q3 in Q2 "vorgezogen" worden seien, was einen Gegenwind für Q3 darstelle, das im Jahresvergleich voraussichtlich rückläufig sein werde. Erneuerbare Energien würden das "Sorgenkind" bleiben, und obwohl das Inflationsbekämpfungsgesetz sehr hilfreich sein dürfte, erwarte er frühestens in neun Monaten einen Umsatzschub.Die niedrigste Kursprognose für die GE-Aktie kommt von Barclays. Analyst Julian Mitchell hat den Titel in einer Analyse vom 03.10.2022 weiterhin mit dem Votum "overweight" bewertet. Das Kursziel wurde von 81,00 auf 78,00 USD gesenkt.Die Nachfrage nach branchenübergreifenden Titeln verlangsame sich bis zum dritten Quartal, wenn auch allmählich. Der Analyst meine, dass sich viele Managementteams wahrscheinlich bald mit dem "geordneten Management des Rückgangs" beschäftigen würden, anstatt "Feuer zu schüren". Mitchell sehe angesichts der niedrigen Erwartungen und der Tatsache, dass viele Bewertungen auf die Tiefststände vom Juni zurückgegangen seien, Spielraum für einen Kursanstieg nach den Q3-Ergebnissen, halte das Gesamtbild jedoch für "unattraktiv"Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur General Electric-Aktie?Börsenplätze General Electric-Aktie: