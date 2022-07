Kursziel

General Electric-Aktie

(USD) Rating

General Electric-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 90,00 Buy Deutsche Bank Nicole DeBlase 13.07.2022 95,00 Overweight Morgan Stanley Joshua Pokrzywinski 12.07.2022 72,00 Equal weight Wells Fargo Advisors Joseph O'Dea 12.07.2022 81,00 Overweight Barclays Julian Mitchell 08.07.2022 82,30 Kauf Raiffeisen Bank International AG Aaron Alber 27.06.2022 102,00 Outperform Credit Suisse John Walsh 27.04.2022 120,00 Buy BofA Securities Andrew Obin 27.04.2022

Tradegate-Aktienkurs General Electric-Aktie:

67,40 EUR +0,75% (25.07.2022, 16:44)



XETRA-Aktienkurs General Electric-Aktie:

67,40 EUR +1,05% (25.07.2022, 16:35)



NYSE-Aktienkurs General Electric-Aktie:

68,67 USD +0,70% (25.07.2022, 16:36)



ISIN General Electric-Aktie:

US3696043013



WKN General Electric-Aktie:

A3CSML



Ticker-Symbol General Electric-Aktie:

GCP



NYSE-Symbol General Electric-Aktie:

GE



Kurzprofil General Electric Co.:



General Electric Co. (ISIN: US3696043013, WKN: A3CSML, Ticker-Symbol: GCP, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. (25.07.2022/ac/a/n)







Fairfield, CT (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von General Electric Co. (ISIN: US3696043013, WKN: A3CSML, Ticker-Symbol: GCP, NYSE-Symbol: GE) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 120,00 oder 72,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur General Electric-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.General Electric wird am 26.07.2022 die Zahlen für das zweite Quartal 2022 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der General Electric-Aktie anbetrifft, hat Andrew Obin, Analyst von BofA Securities, in einer Analyse vom 27.04.2022 den Titel weiterhin mit dem Rating "buy" bewertet. Das Kursziel wurde von 132,00 auf 120,00 USD gekürzt. Der Analyst argumentiere, dass die Margen von Healthcare, die hinter den Erwartungen zurückbleiben würden, angesichts der bevorstehenden Abspaltung von Healthcare und der relativen Bedeutung in der Summe der Teile von GE "signifikant" seien. Er glaube jedoch, dass GE nicht allein sein werde, wenn es die Prognosen für 2022 senke, wie andere branchenübergreifende Berichte berichten würden. Er sehe weiterhin Vorteile in seinen angehobenen Schätzungen für die Luftfahrt für 2022, obwohl er feststelle, dass er "deutlich konservativere Annahmen eingebacken" habe für das Gesundheitswesen und Erneuerbare Segmente.Die niedrigste Kursprognose für die GE-Aktie kommt von Wells Fargo Advisors. Analyst Joseph O'Dea hat den Titel in einer Analyse vom 12.07.2022 weiterhin mit dem Votum "equal weight" bewertet. Das Kursziel wurde von 74,00 auf 72,00 USD gesenkt. Im kommenden Quartal scheine es mehr darum zu gehen, "Risiken zu vermeiden als Chancen zu suchen" im Bereich der Elektrogeräte und des branchenübergreifenden Sektors, teile O'Dea mit. Die Risiken in Form von schwierigen Auftragsvergleichen, verlangsamten kurzzyklischen Trends, Währungsbewegungen und negativen Guidance-Revisionen bestünden, so der Analyst.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur General Electric-Aktie?Börsenplätze General Electric-Aktie: