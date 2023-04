Börsenplätze General Electric-Aktie:



Kurzprofil General Electric Co.:



General Electric Co. (ISIN: US3696043013, WKN: A3CSML, Ticker-Symbol: GCP, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. (24.04.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - General Electric-Aktienanalyse von "Der Aktionär":David Schenk vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von General Electric Co. (GE) (ISIN: US3696043013, WKN: A3CSML, Ticker-Symbol: GCP, NYSE-Symbol: GE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bei General Electric laufe es richtig gut. Einerseits habe sich das Unternehmen zuletzt mit Siemens Gamesa in einem Patentstreit einigen können, anderseits habe die Aktie mit einem neuen 5-Jahres-Hoch bei 99 Dollar ein klares Zeichen von Stärke gesetzt. Im Zuge dessen sei auch ein wichtiges Break-out gelungen.Seit Oktober 2022 befinde sich General Electric in einem Aufwärtstrend. Im November 2022 sei es der Aktie gelungen, die Nackenlinie der W-Formation zwischen 59 Dollar und 63 Dollar zu überwinden und somit diesen Trend zu bestätigen. Im Dezember habe General Electric dann auch die eben genannte Widerstandszone erfolgreich als Support testen können.General Electric habe auch den Sprung über die Resistance zwischen 89 und 90 Dollar gemeistert. Ebenfalls grünes Licht gebe der ADX, der mit einem Wert von 43 einen starken Trend anzeige. Da auch das Golden Cross vom November 2022 weiterhin aktiv sei, stehe einer Fortsetzung des Trends nichts im Weg.Die Aktie von General Electric habe wieder Momentum. Das nächste Ziel liege bei 116,37 Dollar.Anleger bleiben dabei, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur General Electric-Aktie. (Analyse vom 24.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link