Kurzprofil General Electric Co.:



General Electric Co. (ISIN: US3696043013, WKN: A3CSML, Ticker-Symbol: GCP, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. (17.02.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - General Electric-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von General Electric Co. (GE) (ISIN: US3696043013, WKN: A3CSML, Ticker-Symbol: GCP, NYSE-Symbol: GE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Seit mehr als drei Jahren notiere die Aktie von General Electric nun schon unter der Marke von 90 Dollar. Lediglich eine Ausnahme habe es im November 2021 gegeben, als der Kurs kurz darüber gesprungen sei. Nun nähere sich GE wieder dieser magischen Marke. Die Chancen stünden gut, dass der Sprung darüber diesmal gelinge.Nur noch etwa 8 Prozent würden General Electric bis zur 90-Dollar-Marke und 66 Cent mehr fehlen, um ein neues Mehrjahreshoch zu markieren. Doch zunächst müsse sie den Kampf mit dem Volume-Peak bei circa 84 Dollar für sich entscheiden. Schaffe die Aktie das Break, sollte die Rally noch deutlich weiter gehen.Denn wie das Volumenprofil zeige, gebe es bis zur Marke von 150-Dollar keinen signifikanten Widerstand. Lediglich die 100-Dollar-Marke sei aus psychologischem Aspekt relevant.Über 90,65 Dollar werde es bei General Electric richtig spannend. Anleger warten das Kursniveau oder einen Rücksetzer an den GD50 für einen Kauf ab, so Michael Diertl von "Der Aktionär" zur General Electric-Aktie. (Analyse vom 17.02.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link