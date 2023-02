Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur General Electric-Aktie auf einen Blick:



Kursziel

General Electric-Aktie

(USD) Rating

General Electric-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 90,00 Buy Argus Research John Eade 31.01.2023 50,00 Neutral J.P. Morgan Stephen Tusa 27.01.2023 90,00 Overweight Barclays Julian Mitchell 26.01.2023 87,00 Outperform RBC Capital Deane Dray 25.01.2023 92,00 Buy BofA Securities Andrew Obin 25.01.2023



Kurzprofil General Electric Co.:



General Electric Co. (ISIN: US3696043013, WKN: A3CSML, Ticker-Symbol: GCP, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge.







Fairfield, CT (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von General Electric Co. (ISIN: US3696043013, WKN: A3CSML, Ticker-Symbol: GCP, NYSE-Symbol: GE) nach der Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 92,00 oder 50,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur General Electric-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.General Electric hat am 24.01.2022 die Zahlen für das vierte Quartal 2022 veröffentlicht.Die Industrieikone hat mit starken Zahlen und einem positiven Ausblick für die Luft- und Raumfahrtsparte überzeugt, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" in einer Analyse vom 24.01.2023. Bei den Anlegern kämen die Zahlen, die erstmals nach der Abspaltung von GE Healthcare veröffentlicht worden seien, gut an.Nach den langen Jahren der Krise gehe es bei GE damit weiter aufwärts. Im vierten Quartal 2022 habe der Konzern den bereinigten Gewinn je Aktie zum Vorjahr um mehr als 50% auf 1,24 USD gesteigert - erwartet worden seien lediglich 1,15 USD. Auch der Umsatz habe mit 21,79 Mrd. USD die Erwartungen übertroffen und 7% höher als vor einem Jahr gelegen. Traditionell spiele bei GE auch der freie Cashflow eine wichtige Rolle, dieser sei ebenfalls um 16% auf 4,29 Mrd. USD gestiegen.Für das Jahr 2023 rechne GE nun mit einem Gewinn je Aktie zwischen 1,60 und 2,00 USD. Der Freie Cashflow solle bei rund 3,80 Mrd. USD liegen und der organische Umsatz um knapp 10% wachsen. Während die Sparte Erneuerbare Energien wegen politischer Unsicherheiten, auslaufender Steuergutschriften, Lieferkettenproblemen und der Inflation unter Druck stehe, seien die Aussichten im Luft- und Raumfahrtgeschäft gut. Hier rechne der Konzern mit einer starken Nachfrage nach Triebwerken und Kundendienstleistungen und erwarte für 2023 einen Betriebsgewinn zwischen 5,3 und 5,7 Mrd. USD.Nach der Healthcare-Sparte sollten im kommenden Jahr auch die Erneuerbaren Energien abgespalten werden. Umso wichtiger sei es, dass es beim Luft- und Raumfahrtgeschäft gut laufe. Auch der starke Freie Cashflow sei ein wichtiges Zeichen, so Maximilian Völkl.Die niedrigste Kursprognose für die GE-Aktie kommt von J. P. Morgan. Analyst Stephen Tusa hat den Titel in einer Analyse vom 27.01.2023 weiterhin mit dem Votum "neutral" bewertet. Das Kursziel wurde von 45,50 auf 50,00 USD angehoben. Die Aktie diskontiere weiterhin einen "wesentlichen Umschwung" bei den zugrunde liegenden Cash-Erträgen, der "nach einem genaueren Blick auf die Quartalsergebnisse und die Prognosen schwer zu glauben ist", so der Analyst. Er sei der Ansicht, dass die Darstellung im Kontext eines Basisjahres, das erst noch zurückgesetzt werden müsse, verfrüht sei.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur General Electric-Aktie?