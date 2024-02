Kursziel

General Electric-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 153,00 Overweight Barclays - 24.01.2024 148,00 Overweight Wells Fargo Advisors Matthew Akers 24.01.2024 148,00 Outperform RBC Capital Markets - 24.01.2024 150,00 Buy Argus Research John Eade 24.01.2024 151,00 Buy Citigroup - 24.01.2024 145,00 Buy BofA Securities - 24.01.2024



Kurzprofil General Electric Co.:



General Electric Co. (ISIN: US3696043013, WKN: A3CSML, Ticker-Symbol: GCP, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. (02.02.2024/ac/a/n)







Fairfield, CT (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von General Electric Co. (ISIN: US3696043013, WKN: A3CSML, Ticker-Symbol: GCP, NYSE-Symbol: GE) nach der Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 153,00 oder 145,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur General Electric-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.General Electric hat am 23.01.2024 die Zahlen für das vierte Quartal 2023 veröffentlicht.Für das vierte Quartal habe das Unternehmen einen Umsatz von 19.423 Mio. USD gemeldet, gegenüber 16.828 Mio. USD vor einem Jahr. Der Nettogewinn habe sich auf 1.591 Mio. USD belaufen, gegenüber 2.197 Mio. USD im Vorjahresquartal. Der unverwässerte Gewinn pro Aktie aus den fortzuführenden Geschäftsbereichen habe bei 1,46 USD gelegen, gegenüber 1,55 USD im Vorjahr. Der verwässerte Gewinn pro Aktie aus fortzuführenden Geschäftsbereichen habe bei USD 1,44 gelegen, gegenüber USD 1,53 im Vorjahr. Der unverwässerte Gewinn pro Aktie habe USD 1,46 betragen, gegenüber USD 1,93 vor einem Jahr. Der verwässerte Gewinn pro Aktie habe 1,45 USD betragen, gegenüber 1,9 USD vor einem Jahr.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der General Electric-Aktie anbetrifft, haben die Analysten von Barclays den Titel in einer Analyse vom 24.01.2024 mit dem Rating "overweight" eingestuft. Das Kursziel wurde von 144,00 auf 153,00 USD erhöht. GE scheine gut positioniert zu sein, um den branchenübergreifenden Sektor in einem uneinheitlichen Nachfragehintergrund in den meisten Endmärkten außerhalb der Luft- und Raumfahrt zu übertreffen, so die Analysten.Die niedrigste Kursprognose für die GE-Aktie kommt von BofA Secutities. Die Analysten haben den Titel in einer Analyse vom 24.01.2024 weiterhin mit dem Votum "buy" bewertet. Das Kursziel wurde von 135,00 auf 145,00 USD gesteigert. BofA siehe weiterhin Anzeichen dafür, dass der Turnaround von Vernova an Dynamik gewinne, und merke an, dass die Prognosen für 2024 für GE Aerospace und GE Vernova getrennt seien - einschließlich der eigenständigen Kosten und der zugewiesenen Unternehmenskosten - was den Vergleich mit dem Konsens erschwere, aber mit der Berichterstattung nach dem Spin übereinstimme.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur General Electric-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur General Electric-Aktie auf einen Blick: