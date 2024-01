Kursziel

General Electric-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 130,00 Outperform TD Cowen - 16.01.2024 144,00 Overweight Barclays Julian Mitchell 05.01.2024 150,00 Outperform RBC Capital Markets Ken Herbert 18.12.2023 144,00 Overweight Wells Fargo Advisors Matthew Akers 15.12.2023 148,00 Buy Citigroup - 11.12.2023

General Electric Co. (ISIN: US3696043013, WKN: A3CSML, Ticker-Symbol: GCP, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge.







Fairfield, CT (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von General Electric Co. (ISIN: US3696043013, WKN: A3CSML, Ticker-Symbol: GCP, NYSE-Symbol: GE) vor der Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 150,00 oder 130,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur General Electric-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.

General Electric wird am 24.01.2024 die Zahlen für das vierte Quartal 2023 veröffentlichen.

Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der General Electric-Aktie anbetrifft, hat Ken Herbert, Analyst von RBC Capital Markets, den Titel in einer Analyse vom 18.12.2023 mit dem Rating "outperform" eingestuft. Das Kursziel wurde von 131,00 auf 150,00 USD erhöht. GE werde weiterhin von seinem guten Ruf und seiner Führungsposition auf dem Markt für NB-Triebwerke profitieren, so der Analyst. Die Aktie habe auch von den starken Margen des Unternehmens, dem Engagement auf dem kommerziellen Nachmarkt, den Portfolio-Katalysatoren und den nach oben korrigierten Prognosen profitiert.

Die niedrigste Kursprognose für die GE-Aktie kommt von TD Cowen. Die Analysten haben den Titel in einer Analyse vom 16.01.2024 weiterhin mit dem Votum "outperform" bewertet. Das Kursziel wurde von 120,00 auf 130,00 USD gesteigert. Cowen sehe überwiegend ausgeglichene Ergebnisse, aber die starke Finanzierung des Verteidigungsministeriums sowie die Nachfrage nach FMS/Munitionsnachschub würden die Einnahmen im Verteidigungsbereich mit wichtigen anstehenden Programmentscheidungen stützen; Risiken in der frühen Programmphase würden jedoch einen potenziellen Margengegenwind darstellen.