Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur General Electric-Aktie auf einen Blick:



Kursziel

General Electric-Aktie

(USD) Rating

General Electric-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 115,00 Equal weight Wells Fargo Advisors Joe O'Dea 03.11.2023 135,00 Buy BofA Securities Andrew Obin 27.10.2023 131,00 Outperform RBC Capital Deane Dray 25.10.2023 - Perform Oppenheimer Christopher Glynn 25.10.2023 143,00 Buy Deutsche Bank Scott Deuschle 25.10.2023 135,00 Buy Citigroup Andrew Kaplowitz 25.10.2023 133,00 Overweight Barclays Julian Mitchell 24.10.2023



Börsenplätze General Electric-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs General Electric-Aktie:

102,00 EUR 0,00% (06.11.2023, 17:00)



NYSE-Aktienkurs General Electric-Aktie:

109,99 USD +0,98% (06.11.2023, 16:44)



ISIN General Electric-Aktie:

US3696043013



WKN General Electric-Aktie:

A3CSML



Ticker-Symbol General Electric-Aktie:

GCP



NYSE-Symbol General Electric-Aktie:

GE



Kurzprofil General Electric Co.:



General Electric Co. (ISIN: US3696043013, WKN: A3CSML, Ticker-Symbol: GCP, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. (06.11.2023/ac/a/n)







Fairfield, CT (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von General Electric Co. (ISIN: US3696043013, WKN: A3CSML, Ticker-Symbol: GCP, NYSE-Symbol: GE) nach der Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 143,00 oder 115,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur General Electric-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.General Electric hat am 24.10.2023 die Zahlen für das dritte Quartal 2023 veröffentlicht.Wie der Meldung der Nachrichtenagentur Reuters vom 24. Oktober zu entnehmen ist, habe der US-Mischkonzern, der sich künftig ganz auf die Flugzeugbranche konzentrieren wolle, seine Prognose für das laufende Jahr am Dienstag zum dritten Mal nach oben geschraubt. Das Geschäft mit Flugtriebwerken und anderen Teilen profitiere vom florierenden Ersatzteilgeschäft. Weil neue Maschinen knapp seien, würden die Airlines ihre Flugzeuge länger nutzen und müssten sie häufiger warten lassen. GE rüste in einem Joint Venture mit der französischen Safran unter anderem die Boeing 737 MAX und den Airbus A320 neo mit Triebwerken aus.GE-Chef Larry Culp erwarte 2023 nun einen Gewinn je Aktie von 2,55 bis 2,65 Dollar. Bisher habe er 2,10 bis 2,30 Dollar in Aussicht gestellt. Auch der Mittelzufluss (free Cash-flow) solle mit 4,7 bis 5,1 Milliarden Dollar höher ausfallen als im Juli geplant.In diesem Jahr seien trotz anhaltender Zuliefer-Probleme 30 Prozent mehr Flugzeugmotoren ausgeliefert worden als 2022, so Culp. Das habe den Umsatz im dritten Quartal (Ende September) um 20 Prozent auf 17,3 Milliarden Dollar getrieben. Zum Jahresende rechne GE allerdings nur noch damit, 40 bis 45 Prozent mehr Triebwerke ausliefern zu können. Bisher sei der Vorstand von 50 Prozent ausgegangen.Der bereinigte Gewinn habe sich im Quartal auf 1,62 (0,36) Milliarden Dollar vervierfacht, das Ergebnis je Aktie habe mit 82 Cent die Analystenprognosen deutlich übertroffen. Das habe auch daran gelegen, dass die Erneuerbare-Energien-Sparte GE Vernova den Verlust auf 317 (934) Millionen Dollar eingedämmt habe. "Die Netze und die Windkraft an Land waren in diesem Quartal profitabel, und wir erwarten, dass das von jetzt an noch besser wird", habe Culp gesagt. Mit Windrädern auf hoher See (offshore) sei allerdings in diesem und auch im nächsten Jahr mit einem Milliardenverlust zu rechnen.Die niedrigste Kursprognose für die GE-Aktie kommt von Wells Fargo Advisors. Analyst Joe O'Dea hat den Titel in einer Analyse vom 03.11.2023 weiterhin mit dem Votum "equal weight" bewertet. Das Kursziel laute 115,00 USD.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur General Electric-Aktie?