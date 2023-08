Kursziel

General Electric-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: - Perform Oppenheimer Stephen Tusa 31.07.2023 130,00 Outperform RBC Capital Deane Dray 26.07.2023 130,00 Buy Argus Research John Eade 26.07.2023 122,00 Overweight Morgan Stanley Joshua Pokrzywinski 26.07.2023 133,00 Buy Goldman Sachs - 25.07.2023 131,00 Overweight Barclays Julian Mitchell 25.07.2023



Kurzprofil General Electric Co.:



General Electric Co. (ISIN: US3696043013, WKN: A3CSML, Ticker-Symbol: GCP, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. (07.08.2023/ac/a/n)







Fairfield, CT (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von General Electric Co. (ISIN: US3696043013, WKN: A3CSML, Ticker-Symbol: GCP, NYSE-Symbol: GE) nach der Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 133,00 oder 122,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur General Electric-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.General Electric hat am 25.07.2023 die Zahlen für das zweite Quartal 2023 veröffentlicht. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 25. Juli zu entnehmen ist, würden gute Geschäfte dem US-Mischkonzern im laufenden Jahr mehr Geld in die Kassen als erwartet spülen. Der bereinigte freie Barmittelzufluss solle für das Geschäftsjahr zwischen 4,1 und 4,6 Mrd. USD liegen (3,7 und 4,2 Mrd. Euro). Damit setze sich der Konzern höhere Ziele als von Analysten erwartet. Zuvor habe General Electric 3,6 bis 4,2 Mrd. USD angepeilt. Auch die Ziele für Umsatz und Gewinn seien nach oben geschraubt worden.Beim bereinigten Umsatz wolle der Konzern aus eigener Kraft statt im hohen einstelligen jetzt im niedrigen zweistelligen Bereich zulegen auf Basis der Erlöse in Höhe von 73,6 Mrd. USD vergangenes Jahr. Auf die Anteilseigner sollten statt bis zu 2 USD nun zwischen 2,10 und 2,30 USD bereinigter Gewinn je Aktie entfallen, nach 2,62 USD im Vorjahr.Im abgelaufenen zweiten Quartal habe General Electric von einem starken Wartungsgeschäft, einer hohen Nachfrage im Luftfahrtsegment sowie einem Rekordauftragseingang im Geschäft mit Erneuerbaren Energien profitiert, habe Konzernchef Lawrence Culp Jr. gesagt. Der bereinigte Umsatz sei im Vergleich zum Vorjahresquartal um 19% auf 15,9 Mrd. USD geklettert. Unter dem Strich habe der Konzern seinen bereinigten Gewinn von 36 auf 68 Cent je Aktie gesteigert.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der General Electric-Aktie anbetrifft, haben die Analysten Analyst von Goldman Sachs in einer Analyse vom 25.07.2023 den Titel mit dem Rating "buy" eingestuft. Das Kursziel wurde von 121,00 auf 133,00 USD erhöht. Der Gewinn im zweiten Quartal habe dank eines stärkeren Wachstums im Bereich Aero (+28%) und besserer Margen in allen Segmenten die Erwartungen übertroffen. Es sei auch "ermutigend, all die Maßnahmen zu hören", die GE ergreife, um die Bilanz zu bereinigen, einschließlich der Rückzahlung der Vorzugsdividende, des Teilverkaufs der GE HC-Beteiligung und des polnischen Hypothekenabwicklungsprogramms, so die Analysten. Sie würden auch weitere Maßnahmen vor dem Vernova-Spin Anfang 2024 erwarten.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur General Electric-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur General Electric-Aktie auf einen Blick: