Kursziel

General Electric-Aktie

(USD) Rating

General Electric-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 120,00 Buy Jefferies & Co Sheila Kahyaoglu 20.04.2023 109,00 Buy UBS Chris Snyder 13.04.2023 103,00 Buy Deutsche Bank Nicole Deblase 12.04.2023 109,00 Buy Citigroup Andrew Kaplowitz 10.04.2023 110,00 Overweight Barclays - 06.04.2023 110,00 Overweight Morgan Stanley Joshua Pokrzywinski 31.03.2023 100,00 Outperform RBC Capital Deane Dray 10.03.2023 100,00 Neutral J.P. Morgan - 10.03.2023 105,00 Buy BofA Securities - 10.03.2023 98,00 Outperform Oppenheimer Christopher Glynn 08.03.2023

Börsenplätze General Electric-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs General Electric-Aktie:

90,80 EUR +0,22% (24.04.2023, 16:40)



NYSE-Aktienkurs General Electric-Aktie:

100,285 USD +0,78% (24.04.2023, 16:25)



ISIN General Electric-Aktie:

US3696043013



WKN General Electric-Aktie:

A3CSML



Ticker-Symbol General Electric-Aktie:

GCP



NYSE-Symbol General Electric-Aktie:

GE



Kurzprofil General Electric Co.:



General Electric Co. (ISIN: US3696043013, WKN: A3CSML, Ticker-Symbol: GCP, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. (24.04.2023/ac/a/n)







Fairfield, CT (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von General Electric Co. (ISIN: US3696043013, WKN: A3CSML, Ticker-Symbol: GCP, NYSE-Symbol: GE) vor der Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 120,00 oder 98,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur General Electric-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.General Electric wird am 25.04.2022 die Zahlen für das erste Quartal 2023 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der General Electric-Aktie anbetrifft, hat Sheila Kahyaoglu, Analystin von Jefferies & Co, in einer Analyse vom 20.04.2023 den Titel von "hold" auf "buy" hochgestuft. Das Kursziel wurde von 90,00 auf 120,00 USD erhöht. GE Aerospace sei ein wachstumsstarkes, profitables Triebwerksgeschäft, das angesichts eines Dienstleistungsanteils von 70% und eines Auftragsbestands von 353 Mrd. USD über "langfristige" Einnahmeströme verfüge, so die Analystin. Sie sehe die Möglichkeit, dass die Gewinnmargen in der Luft- und Raumfahrt von 18,3% im Jahr 2022 bis Mitte des Jahrzehnts auf 20% ansteigen würden.Die niedrigste Kursprognose für die GE-Aktie kommt von Oppenheimer. Analyst Christopher Glynn hat den Titel in einer Analyse vom 08.03.2023 weiterhin mit dem Votum "outperform" bewertet. Das Kursziel wurde von 82,00 auf 98,00 USD angehoben. Der Analyst gehe davon aus, dass GE im Jahr 2024 ein positives Ergebnis im Bereich der erneuerbaren Energien erwarte, das durch eine starke Belebung des nordamerikanischen Onshore-Marktes gestützt werde, und könnte auf dem Investorentreffen in dieser Woche eine offizielle Stellungnahme dazu abgeben.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur General Electric-Aktie?