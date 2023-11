Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Generac Holdings, Inc. (ISIN: US3687361044, WKN: A0YGR4, Ticker-Symbol: G84, NYSE-Symbol: GNRC) ist auf die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Primär- und Backup-Stromerzeugungslösungen für den privaten, gewerblichen und industriellen Bereich spezialisiert. Zu den Produkten der Gruppe gehören Generatoren, Energiespeicher, Stromkontrollsysteme, elektrische Geräte usw. (02.11.2023/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Generac beendet eine schwache Phase und legt nach Q3-Ergenissen um 15% zu - AktiennewsDie Aktien des Herstellers von industriellen, tragbaren und Heimstromgeneratoren, Generac Holdings (ISIN: US3687361044, WKN: A0YGR4, Ticker-Symbol: G84, NYSE-Symbol: GNRC), sind heute die stärksten Gewinner im gesamten S&P 500, so die Experten von XTB.Nach den Ergebnissen für das dritte Quartal sei es der Aktie gelungen, eine katastrophale Abwärtsbewegung zu beenden, während der sie praktisch drei Jahre des rapiden Kurswachstums ausradiert habe. Das Unternehmen habe seine Prognose für das Gesamtjahr aufrechtgehalten, wobei der Gewinn pro Aktie und der Umsatz die Erwartungen der Analysten übertroffen hätten.Umsatz: 1,07 Milliarden US-Dollar vs. Prognosen von 1,04 Milliarden US-DollarGewinn pro Aktie (EPS): 1,64 US-Dollar vs. Prognosen von 1,55 US-Dollar- Das Unternehmen habe im dritten Quartal einen operativen Cashflow von mehr als 140 Millionen US-Dollar erzielt, verglichen mit einem Verlust von 56 Millionen US-Dollar im dritten Quartal 2022. KeyBanc habe betont, dass die Reduzierung der Nettomargen eher moderat ausfalle und wahrscheinlich auf eine erwartete Konjunkturabschwächung zurückzuführen sei. Ein Teil des heutigen Anstiegs sei auf die Reduzierung des Lagerbestands zurückzuführen. Laut KeyBanc könnten solide Ergebnisse im dritten Quartal und eine nahezu unveränderte Prognose im Vergleich zu den düsteren Erwartungen der Wall Street dem Unternehmen mehr Spielraum geben, seine Marktbewertung nach oben zu treiben.- Die Betriebskosten seien um 2,6 Millionen US-Dollar (0,9% gegenüber dem Vorjahr) zurückgegangen. Gleichzeitig habe der freie Cashflow 117,4 Millionen US-Dollar betragen, was gegenüber 73,5 Millionen US-Dollar im dritten Quartal des Vorjahres einen signifikanten Anstieg darstelle. Generac habe auch eine höhere Bruttomarge von 35,1% im Vergleich zu 33,2% im dritten Quartal 2022 verzeichnet. Der Anstieg sei hauptsächlich auf niedrigere Ressourcen- und Logistikkosten zurückzuführen gewesen. Gleichzeitig seien die Ertragssteuerrückstellungen gegenüber dem Vorjahr erheblich auf 19,4 Millionen US-Dollar (24,3% Steuersatz) von 11,6 Millionen US-Dollar im Vorjahr (16,1% Steuersatz) gestiegen. Der freie Cashflow habe sich auf 117,4 Millionen US-Dollar belaufen, was gegenüber einem negativen freien Cashflow von 73,5 Millionen US-Dollar im dritten Quartal 2022 einen signifikanten Anstieg dargestellt habe.Nach dem massiven Rückgang der Aktienkurse von den Höchstständen im Jahr 2021 habe der Verkaufsdruck bei rund 80 USD gestoppt, nahe dem Niveau während der COVID-19-Panik, und dies könnte in absehbarer Zeit eine starke Unterstützung für die Bullen darstellen. Das Unternehmen habe seinen Umsatz von 1H 2020 verdoppelt, aber die Nettogewinnmarge sei von 11% im Jahr 2020 auf etwa 4% gesunken, was darauf hindeute, dass Gewinnprobleme in einer schwächeren Wirtschaft länger anhalten könnten. (Quelle: xStation5 von XTB) (News vom 01.11.2023)