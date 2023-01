Dieses Bild habe sich gewandelt. 2022 sei von Lieferketten- und Versorgungsengpässen, steigender Inflation und dem Rückgang der Konjunktur geprägt gewesen. Auch die Gewinnmargen seien seit dem vergangenen Sommer stetig rückläufig - auch wenn sie derzeit noch höher lägen als vor Ausbruch der Coronakrise. "Der Trend bei den Unternehmensgewinnen ist eindeutig fallend. Dies trifft insbesondere Unternehmen, die im Vergleich zur Konkurrenz schwächer am Markt positioniert sind. Sie könnten dadurch ins Wanken kommen", warne Norbert Frey.



Eine Verbesserung der Lage sei angesichts einer erwarteten Rezession eher unwahrscheinlich. Die Situation könne sich in Erwartung anziehender Steuerbelastungen sowie höherer Zinsen mit entsprechend höheren Refinanzierungskosten eher weiter zuspitzen. Freys Rat: "Anleger sollten auf Unternehmen setzen, die es geschafft haben, ihre Gewinnmargen über die letzten Jahre konstant aufrecht zu erhalten und ihre Kosten erfolgreich auf ihre Kunden umzulegen." Dafür sei es ratsam, das Augenmerk auf die Aktienmärkte in den USA und der Schweiz zu legen.



Der amerikanischen Notenbank sei es gelungen, durch die Zinsanhebungen im vergangenen Jahr den massiven Lohn- und Preisdruck etwas zu dämpfen, erläutere Norbert Frey: "Die Märkte gehen davon aus, dass die Inflation in den USA weiter zurückgeht. Das könnte an den US-Börsen für Entspannung sorgen." Der eidgenössische Aktienmarkt sei zudem durch eine Besonderheit geprägt, die ihn attraktiv mache: "Unternehmen aus der Pharma- und Lebensmittelindustrie können auch in Zeiten eines Konjunkturabschwungs stabile Margen und Umsätze erwirtschaften. In der Schweiz ist der Anteil dieser Unternehmen besonders hoch." (11.01.2023/ac/a/m)







