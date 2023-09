Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Daten des deutschen ZEW-Index für September zeigen, dass die Stimmung der Anleger und Analysten etwas besser ist als erwartet, so die Experten von XTB.



Aber der ZEW-Indikator liege immer noch im negativen Bereich und die aktuelle Lage verschlechtere sich ständig, was auch mit den Erwartungen selbst einhergehe.



Die ZEW-Ökonomen würden die aktuelle wirtschaftliche Lage in Deutschland nun noch pessimistischer einschätzen als im August 2023. Auf der anderen Seite dürften diese Erwartungen in den nächsten sechs Monaten aufgrund des positiven Narrativs einer Lockerung der monetären Bedingungen in den wichtigsten Volkswirtschaften der Welt (Eurozone, USA, China) steigen, berichte das ZEW. (12.09.2023/ac/a/m)



