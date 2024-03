Auf der makroökonomischen Seite stünden heute keine wichtigen Datenveröffentlichungen auf dem Programm, aber der Rest der Woche sei voll von Konjunkturdaten und Stimmungsumfragen. Das Verbrauchervertrauen in den USA am Dienstag und das Dienstleistungs- und Industrievertrauen in der Eurozone am Mittwoch würden das Konjunkturbild auf beiden Kontinenten weiter klarer machen. Hinzu komme am Freitag noch der US-PCE-Inflationsindex, der bekanntlich von der FED als richtungsweisender Indikator herangezogen werde. Der PCE-Index sei zuletzt aufgrund des niedrigeren Anteils der Wohnkosten niedriger als der VPI gestanden, diesmal lägen die Konsenserwartungen für ersteren bei 2,5%.



Die asiatischen Börsen würden sich heute verhalten zeigen, Japan liege im Minus, China (Festland und Hongkong) leicht im Plus. Die chinesische Regierung versuche weiterhin, ausländische Investitionen anzuziehen bzw. Abflüsse zu verhindern und habe heute Morgen angekündigt, ausländische Unternehmen genauso zu behandeln wie inländische, um mehr ausländische Investitionen, Kooperationen und Know-how anzuziehen. Die RBI-Analysten seien skeptisch.



Rohöl der Sorte Brent habe sich heute Morgen gegenüber der Vorwoche leicht erholt und notiere bei USD 86,00. In den letzten Tagen habe die Möglichkeit eines Waffenstillstands in Gaza, der starke USD und eine geringere US-Benzinnachfrage den Preis nach unten gezogen. Anderswo auf den Rohstoffmärkten sei der Goldpreis leicht auf rund USD 2.170 pro Feinunze gestiegen und damit in der Nähe seines Rekordhochs vom Donnerstag geblieben. Bei den Kryptowährungen sei Bitcoin auf USD 67.200 gestiegen. (25.03.2024/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Die globalen Aktienmärkte verzeichneten am Freitag einen gemischten Handelstag, der von Gewinnmitnahmen nach einer Woche mit beeindruckenden Rekordständen geprägt war, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).An den US-Märkten hätten der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0), der NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) und der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) zunächst nach einer Richtung gesucht, wobei der S&P 500 später nahezu unverändert bei rund 5.230 Punkten geschlossen, aber dennoch den größten Wochengewinn in diesem Jahr verbucht habe. Der Dow Jones habe leicht verloren, während der NASDAQ 100 minimal zugelegt habe. Auf Wochensicht hätten die Leitindices um rund 2,3%, 2% bzw. 3% zulegen können, was eine beachtliche Performance darstelle. Auch in Europa hätten sich die Aktienmärkte nach den Allzeithochs etwas uneinheitlicher gezeigt: Der EURO STOXX 50 habe leicht nachgegeben, während der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) und der österreichische ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) jeweils leicht im Plus gestanden seien. Im Gegensatz zu den verhaltenen Aktienmärkten hätten sich die Staatsanleihen am Freitag etwas klarer präsentiert. Die Renditen von US-Staatsanleihen hätten nachgegeben, die Rendite zehnjähriger US-Anleihen sei um 6,7 Basispunkte auf 4,2% gefallen.