Die Hoffnung auf eine abklingende Inflation stärke außerdem das Vertrauen in ein Soft-Landing für die US-Wirtschaft. Dieses Vertrauen werde am Freitag dann weiter auf die Probe gestellt, wenn die amerikanischen Banken die Berichtssaison für das vierte Quartal eröffnen würden.



Die Börsen in Asien würden sich durchwachsen verhalten, wobei sich China weiterhin nicht von seinen Tiefstständen erholen könne.



Gestern seien die Ölmärkte, wie so oft, unter dem Einfluss geopolitischer Spannungen und Produktionsausfälle gestanden. In Libyen sei das Sharara-Ölfeld ausgefallen und gleichzeitig würden die Konflikte im Nahen Osten weiter für Unsicherheit sorgen. Das habe dann zu einer leichten Erholung des Ölpreises geführt, rund 2% wobei der Preis schließlich bei etwa USD 76 pro Barrel (Brent) gelegen habe. Gold habe sich kaum bewegt und handele heute Morgen um die USD 2.030-er Marke. Beim vermeintlich digitalen Gold hingegen gehe es turbulenter zu. Bitcoin stehe aktuell bei USD 46.000, nachdem der X-Account (vormals Twitter) der US-Börsenaufsicht (SEC) gehackt worden sei und eine falsche Mitteilung über die Genehmigung eines Bitcoin-ETFs verbreitet habe. Dies habe zu einer kurzfristigen Preisvolatilität bei dem digitalen Asset geführt, wobei der Kurs kurzzeitig stark angestiegen sei, bevor er nach der Klarstellung der SEC wieder gefallen sei.



Boeings (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) Aktienkurs sei gestern erneut gesunken, als die US-Verkehrssicherheitsbehörde angekündigt habe, eine Ausdehnung ihrer Untersuchungen auf weitere Boeing 737 Max-Modelle in Erwägung zu ziehen. Diese Entwicklung sei auf Berichte gefolgt, dass die Alaska Air Group (ISIN: US0116591092, WKN: 869843, Ticker-Symbol: ALK, NYSE-Symbol: ALK) und United Airlines Holdings (ISIN: US9100471096, WKN: A1C6TV, Ticker-Symbol: UAL1, NASDAQ-Symbol: UAL) bei Überprüfungen ihrer Max 9-Jets lose Bauteile entdeckt hätten.



HP Enterprise (ISIN: US42824C1099, WKN: A140KD, Ticker-Symbol: 2HP, NYSE-Symbol: HPE) sei gestern um mehr als 8% gefallen und habe die Verlierer im S&P 500 angeführt, nachdem das Wall Street Journal berichtet habe, dass sich das Unternehmen in fortgeschrittenen Gesprächen über die Übernahme von Juniper Networks (ISIN: US48203R1041, WKN: 923889, Ticker-Symbol: JNP, NYSE Ticker-Symbol: JNPR) für rund USD 13 Mrd. befinde. (10.01.2024/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Gestern erlebten die Börsen einen gemischten Handelstag, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Zunächst hätten die größeren europäischen Indices mehrheitlich im Minus geschlossen. Keine große Hilfe seien hier die veröffentlichten Zahlen zur deutschen Industrieproduktion gewesen, die mit -0,7 deutlich negativer ausgefallen seien als erwartet. Der Marktkonsens habe hier nämlich bei 0,2 gelegen, was eine Verbesserung von den -0,4 aus dem Vormonat dargestellt hätte. Einzig der österreichische Aktienmarkt habe sich gegen die negative Stimmung in Europa behaupten können und den Tag leicht positiv beendet. In den USA sei es zuerst nicht besser verlaufen, die Märkte hätten sich aber im Laufe des Tages dann ein Stück weiter erholen können. Während der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) einen leichten Rückgang hingelegt habe, habe der technologielastige NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) gegen Ende des Tages schließlich doch ein minimales Plus verzeichnet.Für den heutigen Tag würden sich die RBI-Analysten wenig bewegende Nachrichten für die Finanzmärkte versprechen. Lediglich die Industrieproduktion aus Frankreich könnte sich als weiterer Wegweiser für den Zustand der europäischen Industrie entpuppen. Sollten die Franzosen besser dastehen als ihre östlichen Nachbarn gestern, würden das die Aktienmärkte sicherlich begrüßen. Die RBI-Analysten würden erwarten, dass der Wert bei -0,3 unverändert bleibe. Am Donnerstag könnte es dann vor allem auf der anderen Seite des Atlantiks schon spannender werden. In den US-Verbraucherpreisdaten würden die Kapitalmärkte immer wieder einen guten Grund finden, in die eine oder andere Richtung auszuschlagen, vor allem aufgrund der Spekulationen über Zinssenkungen, die den Aktienkursen nach oben verhelfen könnten. Allerdings habe die FED zuletzt versucht, die Erwartungen an baldige Senkungen zu dämpfen.