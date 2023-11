Linz (www.aktiencheck.de) - In China zeichnet sich nach Veröffentlichung der heutigen Handelsdaten ein gemischtes Bild der Wirtschaftslage, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Während die Exporte im Oktober mit -6,4% stärker zurückgegangen seien als vorab vom Markt erwartet, würden die Importe um 3% im Jahresvergleich steigen. Als ein klares Zeichen für die wirtschaftliche Erholung Chinas könnten die überraschend positiven Importdaten nicht gesehen werden, da es sich lediglich um Daten für einen Monat handele. Der veröffentlichte Einkaufsmanagerindex der vergangenen Woche deute indes auf eine Wachstumsschwäche hin. Der EUR/CNY (Chinesischer Renminbi Yuan)-Kurs notiere derzeit um 7,7950. (07.11.2023/ac/a/m)





