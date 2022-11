Paris (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis hat sich zuletzt zwar deutlich von seinem Schwächeanfall im Oktober erholt, Beobachter führen die Aufwärtsbewegung allerdings in erster Linie auf die Eindeckung von spekulativen Verkaufspositionen zurück, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Zinserhöhungen abzeichne. Anders präsentiere sich die Lage beim "Gold des kleinen Mannes": Silber stehe vor einem erheblichen Angebotsdefizit. Das Silver Institute gehe davon aus, dass die weltweite Nachfrage in diesem Jahr um 16 Prozent auf mehr als 1,2 Milliarden Unzen ansteigen werde. Mit geschätzten 193 Millionen Unzen entstehe das größte Defizit seit Jahrzehnten. Schon im vergangenen Jahr sei gut die Hälfte des verwendeten Silbers in Elektronik, Solarpanels und Röntgenfilmen gelandet. Bei Gold habe die Nachfrage aus der Industrie nur acht Prozent betragen.Gold-Silber-Ratio spreche für SilberFür Silber spreche auch das sogenannte die Gold-Silber-Ratio. Habe das Preisverhältnis zwischen Gold und Silber in den vergangenen vier Jahrzehnten im Schnitt bei rund 65 gelegen, benötige man derzeit 81 Unzen Silber, um eine 31,1 Gramm schwere Unze Gold zu kaufen. Dies signalisiere, dass Silber relativ betrachtet günstig sei - oder Gold zu teuer. (28.11.2022/ac/a/m)