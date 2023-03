Erst die Aktien, dann die Gewinne



Der S&P 500 sei bereits im Jahr 2022 in Mitleidenschaft gezogen worden, der Rückgang von 24,5 Prozent zwischen Januar und Oktober sei sozusagen dem Gewinnrückgang vorausgegangen. "Nach dem gleichen Muster begannen die Bärenmärkte in den Jahren 2000, 2007 und 2020 zeitlich vor der offiziellen Bekanntgabe der ersten Gewinnrückgänge", so Grüner. "In der Regel enden Bärenmärkte auch erst dann, bevor die Gewinne ihren Abwärtstrend offiziell beendet haben. Aktienmärkte blicken nach vorne und sind dementsprechend in jeder Situation dem Bild zeitlich voraus, welches durch rückwärtsgerichtete Daten gezeichnet wird."



Die Aufschlüsselung der Gewinne im vierten Quartal 2022 nach Sektoren würde die zukunftsorientierte Ausrichtung der Aktienmärkte verdeutlichen. Die größten Gewinnrückgänge seien bei Kommunikationsdiensten, zyklischen Konsumgütern, Grundstoffen und Technologie zu beobachten gewesen. Welche drei Sektoren seien in der Abwärtsphase des S&P 500 am meisten in Mitleidenschaft gezogen worden? Kommunikationsdienste, zyklische Konsumgüter und Technologie. "Grundstoffe entwickelten sich etwas stabiler, da aufgrund des Russland-Ukraine-Krieges eine Rohstoffverknappung vermutet wurde", sage Grüner. "Als sich die Ängste jedoch als überzogen herausstellten, hinkten Grundstoffe zeitverzögert hinterher. In allen vier Fällen kann man also mit Fug und Recht behaupten, dass die Märkte sinkende Erträge frühzeitig eingepreist haben." Auf der anderen Seite hätten die Gewinne im Energiesektor im vierten Quartal geboomt - eine Bestätigung für den Höhenflug, den Energieaktien im ersten Jahr größtenteils erlebt hätten. Auch für die verbleibenden Sektoren sei die Tendenz gültig, dass die Gewinne die zuvor erlebte Entwicklung am Aktienmarkt widerspiegeln würden.



Fazit



In Anbetracht der zahlreichen Belege dafür, dass die Aktienmärkte der Berichtssaison "vorangehen" würden, sei die Gewinnentwicklung als Indikator für die anstehende Entwicklung der Aktienmärkte unbrauchbar. "Aktienmärkte blicken nach vorne und preisen die wahrscheinliche Zukunft der nächsten drei bis 30 Monate ein", resümierte Grüner. "Und solange der 'Pessimismus des Unglaubens' die Anlegerstimmung beeinflusst, werden die Aktienmärkte weiterhin Rückenwind in der Form von positiven Überraschungen erhalten." (09.03.2023/ac/a/m)







