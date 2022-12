Paris (www.aktiencheck.de) - Ein solches Comeback hatten wohl nur die wenigsten Auguren auf ihrer Agenda, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".



In den vergangenen vier Wochen habe die Gemeinschaftswährung im Vergleich zum Dollar um fast 10 Cent zugelegt. Selbst die jüngsten Zinsentscheidungen hätten ihn nicht aus der Bahn gebracht. Nach der Zinserhöhung der US-Notenbank FED um 0,50 Prozentpunkte habe er zwar kurz nachgegeben, aber die Delle sei bereits einen Tag später ausgebügelt gewesen, als die Europäische Zentralbank die Zinsen ebenfalls um 50 Basispunkte auf nunmehr 2,5 Prozent angehoben habe. Anleger würden nun hoffen, dass der Rückgang der Euro-Inflationsrate im November von 10,4 auf 10,0 Prozent die EZB von einem allzu strengen Erhöhungskurs abrücken lasse.



Die Tage des festen Euro könnten vor diesem Hintergrund gezählt sein, denn FED-Chef Powell habe erst am Mittwoch die Erwartungen an kleinere Zinsschritte gedämpft. Für den Greenback spreche zudem das vergleichsweise stärkere konjunkturelle Umfeld. Während in Deutschland eine Rezession nach wie vor nicht auszuschließen sei und das BIP laut der jüngsten Ifo-Prognose im kommenden Jahr um 0,1 Prozent schrumpfen solle, hätten sich die USA widerstandsfähig gezeigt. Dort hätten zuletzt sowohl die Industrieaufträge als auch der ISM-Dienstleistungs-Einkaufsmanagerindex über den Erwartungen gelegen. Auch der anhaltende Ukraine-Krieg sowie die Unwägbarkeiten hinsichtlich der Energieversorgung während des Winters würden eher nicht für eine Fortsetzung der jüngsten Euro-Stärke sprechen. (16.12.2022/ac/a/m)



Finanztrends Video zu EUR/USD (Euro / US-Dollar)



mehr >