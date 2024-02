Risiken und Chancen bei Casino-Games

Risiken und Volatilität beim Wertpapierhandel

Hier zeigt sich ein klarer Unterschied zu Casinospielen, bei denen die Wahrscheinlichkeiten fix definiert sind. Beim Spielen von Slot Games fließen auf lange Sicht 95% der Einsätze zurück an die Spieler. Beim Aktienhandel ist die Vorhersage wesentlich komplexer, da auch politische und wirtschaftliche Ereignisse einen großen Einfluss auf den Wert einer Aktie haben und daher nicht festgelegt sind.



Empirische Analysen im Aktienhandel zeigen jedoch, dass Börsen steigen, wenn auch die Wirtschaft steigt und der technische Fortschritt sich weiterentwickelt. Anleger, die langfristig orientierte Strategien verfolgen, sind daher oftmals erfolgreicher als Kurzzeitinvestoren. Dieser Umstand lässt sich ebenfalls auf Casinospiele übertragen. Wer nur auf das eine nächste Spiel setzt, hat geringere Erfolgschancen als langfristige Spieler. Damit private Anleger hingegen an der Börse erfolgreich sind, müssen sie professionell agieren und beginnen, wie das Casino selbst zu denken. Es gilt, sich seinen eigenen Hausvorteil zu schaffen.



Einzahlungen für Transaktionen

Ob fürs Wertpapierdepot oder das Guthaben bei einem Spielcasino, bei beiden Varianten wird Geld auf ein Konto eingezahlt. Heute geschieht dies überwiegend online, weshalb es nicht nur auf sichere Konten, sondern auch auf sichere Einzahlungsmethoden ankommt. Während der Kauf von Aktien nur mit einem Konto möglich ist, bieten Casinos auch weitere Einzahlmöglichkeiten wie die Paysafecard, Bitcoin, Kreditkarten oder E-Wallets an. Wer im Online Casino die bequeme Einzahlung mit Paysafecard nutzt, setzt auf digitale Zahlungen ohne nachhaltiges Risiko. Die Karte funktioniert nach dem Prepaid-Prinzip und bietet daher volle Kostenkontrolle.



Strategien und Auswahlkriterien

Ein klarer Unterschied zwischen dem Aktienhandel und Casinos zeigt sich in Bezug auf die angewandten Strategien sowie den Auswahlkriterien. Spiele in Casinos sind so entwickelt, dass sie nur ein geringes Spektrum an Auswahlmöglichkeiten zulassen. Die nächste Karte, das nächste Spielfeld oder der nächste Wurf. Einsätze und Spielart oder Spielfeld können gewählt werden, doch auf das Spielgeschehen an sich, haben sie keinen Einfluss. Das Ergebnis ist letztendlich immer vom Zufall abhängig.



Der Handel mit Aktien fußt auf einer gründlichen Analyse. Wirtschaftliche Ereignisse und Entwicklungen sowie Unternehmensdaten und Trends müssen genauestens analysiert werden. Investoren setzen auf Fundamentalanalyse oder technische Analyse. Während Erstere einen ganzheitlichen Ansatz verfolgt und Aspekte wie Finanzinformationen und die Nutzergemeinschaft miteinbezieht, beobachtet die technische Analyse Muster in den Marktdaten, um Trends vorherzusagen. (22.02.2024/ac/a/m)









