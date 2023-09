Die Aktien von thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) seien gestern um rund 6,5% angestiegen. Der Industriekonzern verhandele einem Medienbericht zufolge über einen Teilverkauf seiner Stahlsparte an den Milliardär Daniel Kretinsky. Vertreter von thyssenkrupp stünden demnach mit Kretinsky in vertieften Gesprächen über einen Einstieg bei thyssenkrupp Steel. Nach derzeitigem Stand solle der tschechische Unternehmer einen Anteil von 50% an der Stahlsparte erhalten. Die thyssenkrupp AG selbst solle in gleicher Höhe an der Sparte beteiligt bleiben.



Hoffnungen auf eine weniger hoch als bisher befürchtet ausfallende Lohnforderung der US-Gewerkschaft UAW habe den Autobauern Auftrieb gegeben. Gemäß der Nachrichtenagentur Bloomberg strebe die Gewerkschaft nun eine Lohnsteigerung von mindestens 30% an. Damit würde sie von ihrer anfänglichen Forderung an die Hersteller in Detroit von rund 40% abrücken. Die Aktien von Ford (ISIN: US3453708600, WKN: 502391, Ticker-Symbol: FMC1, NYSE-Symbol: F) hätten 1,4% gewonnen, jene von General Motors (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM, Ticker-Symbol: 8GM, NYSE-Symbol: GM) sowie der in New York hätten Stellantis-Anteile (ISIN: NL00150001Q9, WKN: A2QL01, Ticker-Symbol: 8TI, Euronext Paris-Symbol: STLA, NYSE-Symbol: STLA) jeweils 2,5% notiert.



Ein durchwachsener Ausblick von Micron Technology (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, NASDAQ-Symbol: MU) auf das auslaufende Quartal habe im Aktienkurs des Speicherchipherstellers Spuren hinterlassen, wie das Minus von 4,4% belege. Die Prognose von Micron Technology für den Verlust je Aktie sei deutlich höher als befürchtet ausgefallen. Andere Halbleiterwerte hätten sich von den Micron-Kurseinbußen nicht beirren lassen und deutlich zugelegt, Advanced Micro Devices (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) hätten dabei mit einem Plus von 4,8% herausgestochen.



Die Aktien des angeschlagenen Fitnessgeräte-Herstellers Peloton Interactive (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) seien nach der Ankündigung einer Partnerschaft mit Lululemon Athletica (ISIN: US5500211090, WKN: A0MXBY, Ticker-Symbol: 33L, NASDAQ-Symbol: LULU) um 5,4% nach oben gesprungen. Jene von Lululemon Athletica hätten fast unverändert geschlossen. (29.09.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Für gute Stimmung auf dem Frankfurter Börsenparkett sorgte gestern u.a. ein gelungenes Börsendebüt von SCHOTT Pharma (ISIN: DE000A3ENQ51, WKN: A3ENQ5, Ticker-Symbol: 1SXP), so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Der Pharmaverpackungskonzern habe beim größten deutschen Börsendebüt dieses Jahres deutliche Kursgewinne erzielt. Der erste Kurs an der Frankfurter Börse sei mit EUR 30 festgestellt worden - bei einem Ausgabepreis von EUR 27. Aus dem Handel gingen die Papiere bei EUR 31,30. Das gelungene Börsendebüt stimme Anleger auch in Bezug auf kommende Neuemissionen zuversichtlich. In Deutschland sei SCHOTT Pharma erst der dritte Börsenneuling in diesem Jahr.