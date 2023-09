Die derzeitige Underperformance der börsennotierten REITs deute darauf hin, dass viele der negativen Nachrichten der letzten zwölf Monate bereits eingepreist seien.



Im dritten Quartal 2023 dürften die meisten großen Zentralbanken weltweit entweder am Ende des Zinsstraffungszyklus oder kurz davor sein.



Der Immobiliensektor reagiere sehr empfindlich auf Zinsschwankungen. In den meisten Fällen gelte: Je höher der Zinssatz, desto niedriger die erwartete Bewertung. Da man sich dem Ende der Zinserhöhungen nähere, dürften auch die erwarteten Immobilienbewertungen fast am Tiefpunkt des Zyklus angelangt sein, falls sie ihn nicht schon erreicht hätten.



Die Vergangenheit habe gezeigt, dass REITs nach Beendigung der Zinserhöhungszyklen Chancen bieten könnten. REITs hätten in früheren Zyklen in den Monaten nach einer Zinspause der US-Notenbank (FED) besser abgeschnitten als der breite Aktienmarkt.



Vor dem Hintergrund hoher Finanzierungsraten und überdurchschnittlich hoher Leerstandsquoten sei die Bewertung der Qualität und der Fundamentaldaten von REITs besonders wichtig. Insgesamt sei der Verschuldungsgrad von REITs tendenziell gesunken und liege unter dem historischen Durchschnitt der letzten fünf Jahre und länger. In Zeiten höherer Zinsen könne eine geringere Verschuldung die Stabilität von REITs erheblich verbessern.



Es werde zwar zunehmend mit einer Zinssenkung gerechnet, aber diese dürfte wohl frühestens im Laufe des Jahres 2024 erfolgen. In dieser Zeit dürften einige (private und börsennotierte) REITs mit hohem Fremdkapitalanteil, die unter höheren Finanzierungskosten leiden würden, möglicherweise zum Verkauf von Vermögenswerten gezwungen sein. Die wahrscheinlichen Gewinner wären REITs mit einem geringeren Verschuldungsgrad, die nach Meinung der Experten besser positioniert seien, um Kaufgelegenheiten zu nutzen.



Viele Kunden hätten kein oder nur ein sehr geringes Exposure gegenüber REITs. Und das, obwohl diese Anlageklasse Diversifizierungsvorteile böten und Alpha-Potenzial freisetzen könne. Allerdings seien nicht alle REITs gleich. Es komme auf die Qualität an, wahrscheinlich mehr als in den letzten zehn Jahren. So dürften sich Objekte an attraktiven Standorten, in ansprechenden und energieeffizienten Gebäuden und mit tragfähigen Finanzierungskosten im Laufe der Zeit als Gewinnern entpuppen. Nachdem die Preise einiger dieser Objekte aggressiv und übermäßig korrigiert worden seien, dürften die aktuellen Bewertungen immer noch attraktive Einstiegschancen bieten. (15.09.2023/ac/a/m)





