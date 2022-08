Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anleger an der Wall Street zeigen sich am Dienstag im vorbörslichen Handel vorsichtig, so die Experten von XTB. NVIDIA verarbeiten. Das Unternehmen habe die Umsatzprognosen verfehlt und einen schwachen Ausblick gegeben - dies schüre Wachstumssorgen. Der S&P 500 habe gestern zum ersten Mal seit fast vier Monaten die 50-Tage-Linie getestet. Der gleitende Durchschnitt verlaufe nur einen Hauch unter dem Tief von Ende Mai.Der EUR/USD steige am Dienstag leicht und teste die 1,02er Marke, die mit der Neun-Tage-Linie übereinstimme. Sowohl der psychologische Bereich als auch der gleitende Durchschnitt würden bereits seit knapp drei Wochen eine zentrale Rolle einnehmen. Trotz der Verteidigung der Parität im Juli und der nachfolgenden Erholungstendenz bleibe der Abwärtstrend weiterhin intakt. In der Vorwoche habe das Paar gerade einmal das 38,2%-Retracement des vorherigen Abwärtsimpulses erreicht, während sich die Bullen im D1-Chart lediglich der 50-Tage-Linie hätten annähern können. Ein Bruch darüber würde das erste Signal liefern, dass auf nachhaltig höhere Kurse hindeute. Ohne eine solche Rückkehr sei bald wieder mit Kursrückgängen zu rechnen.Der DAX setze am Dienstag die jüngste Seitwärtsbewegung fort. Die Kursgewinne aus dem vorbörslichen Handel hätten nicht gehalten werden können. Der Widerstand bei 13.674 Punkten halte den deutschen Leitindex bereits seit drei Handelstagen von weiteren Anstiegen ab. Ein Ausbruch darüber würde viel Aufwärtspotenzial freisetzen, da im D1-Chart bis zum Hoch vom Juni keine starken technischen Widerstände zu finden seien. Dies würde einen Anstieg von mehr als 1.000 Punkten bedeuten. Die heutige Reaktion könnte darüber entscheiden, ob der kurzfristige Aufwärtstrend fortgesetzt werde oder eine Korrektur drohe. Kritisch für den Trend werde es erst, wenn die Unterstützung bei 13.325 Punkten durchbrochen werde. (09.08.2022/ac/a/m)