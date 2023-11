Der nun getroffenen Einigung seien jahrelange Ermittlungen der US-Justiz vorausgegangen. Diese hätten ergeben, dass sich das Unternehmen trotz Millionen von Kunden in den USA nicht an die dortigen Gesetze gehalten habe, was wiederum fragwürdige Geldflüsse ermöglicht habe.



Laut den Gerichtsdokumenten seien über die Plattform beispielsweise fast 900 Millionen Dollar aus den USA in den mit Sanktionen belegten Iran geflossen. Zudem habe das Unternehmen eingeräumt, auch Transaktionen an Terrororganisationen wie die Hamas, Al-Quaida oder den Islamtischen Staat (IS) im Irak und Syrien ermöglicht zu haben.



All das sei wissentlich geschehen. "Binance-Mitarbeiter wussten und diskutierten, dass das Unternehmen Tausende von Nutzern in sanktionierten Ländern bediente, und sie wussten, dass die Erleichterung von Transaktionen zwischen US-Nutzern und Nutzern in sanktionierten Ländern gegen US-Gesetze verstoßen würde. Aber sie haben es trotzdem getan", habe Generalstaatsanwalt Merrick Garland laut einem Bericht des Branchenportals coindesk.com während einer Pressekonferenz am Dienstag gesagt.



Immerhin: Die US-Behörden hätten Binance nicht vorgeworfen, Kundengelder veruntreut oder die Märkte manipuliert zu haben, habe der scheidende CEO Zhao klargestellt. Die unerlaubte Verwendung von Kundengeldern habe vor rund einem Jahr zum Kollaps der Kryptobörse FTX geführt.



Nachdem die Aussicht auf eine Einigung mit der US-Justiz am Vortag noch für Kursgewinne bei BNB, der nativen Kryptowährung von Binance, geführt habe, sei der Kurs nach Bekanntwerden der konkreten Bedingungen am Dienstagabend eingebrochen. Am Mittwochvormittag verliere BNB auf 24-Stunden-Sicht fast zehn Prozent.



Auch am übrigen Kryptomarkt sorge die Nachricht aktuell für erhöhte Unsicherheit und moderat negative Vorzeichen. Der Bitcoin (ISIN: CRYPT0000BTC) verliere dabei im Gleichschritt mit dem Gesamtmarkt rund 2,4 Prozent. DER AKTIONÄR bleibe aber bullish für die digitale Leitwährung und rechne mittelfristig mit einer Fortsetzung der jüngsten Aufwärtsbewegung.



Mit Material von dpa-AFX (22.11.2023/ac/a/m)







