Doch alles der Reihe nach. Bei dem "halbjährlichen geldpolitischen Bericht an den Kongress" habe FED-Chef Jerome Powell mit durchaus falkenhaften Tönen auf sich aufmerksam gemacht. Laut dem Präsidenten der US-Notenbank hätten keine der zuletzt veröffentlichten konjunkturellen Daten eine übertriebene geldpolitische Straffung der Währungshüter suggeriert. Im Gegenteil - die Datenpunkte würden laut Powell darauf hindeuten, dass noch weiter an der Zinsschraube gedreht werden müsse. Im Gegensatz zu dem bisher erwarteten Zinsschritt von 25 Basispunkten (BP) im März seien nun von beinahe der Hälfte der Marktteilnehmer 50 BP eingepreist worden. Die Konsenserwartungen zu dem schlussendlich anvisierten Leitzinsniveau seien mittlerweile auf stattliche 5,65% geklettert. Dementsprechend seien die Renditen der US-Treasuries weiterhin deutlich angestiegen, wobei die Rendite 2-jähriger US-Staatsanleihen zwischenzeitlich sogar bei über 5% (!) notiert habe. Dem Vorjahresmuster folgend sollte man meinen, dass derartige Rendite-Niveaus bei den Aktienmärkten einen gehörigen Abwärtsdruck auslösen würden. Dennoch würden die Aktien dies bislang recht gut wegstecken. In der vergangenen Woche hätten der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0), DJIA (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) sowie NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) lediglich moderate Verluste verzeichnet, welche im Vergleich zu den teils regelrechten Achterbahnfahrten der letzten Monate kaum nennenswert erscheinen würden.



Doch nicht nur die Börsenbarometer in den USA hätten sich angesichts der komplexen Situation wacker gehalten. In Europa hätten wichtige Leitindices trotz der hohen Benchmark-Renditen ebenfalls nur leicht nachgegeben, wenn nicht sogar, wie der EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) und DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) dazugewonnen. Abgesehen von robusten konjunkturellen Daten aus Deutschland habe hier die auslaufende Berichtssaison Unterstützung geboten. Während die Berichtssaison in den USA schon vorüber sei, nähere sich diese in Europa der Zielgeraden, mit einem Auszählungsgrad von aktuell knapp über 75%. In Summe hätten hier 60% der Unternehmen positiv beim Gewinn zu überraschen vermocht und auf aggregierter Ebene ein annualisiertes Gewinnwachstum von knapp 34% verzeichnet. Auch wenn noch nicht alle Zahlenwerke offengelegt worden seien, so scheine sich die breite europäische Unternehmenslandschaft im Q4 2022 doch recht erfolgreich durch ein herausforderndes konjunkturelles Umfeld manövriert zu haben.



Mit dem Ende der Berichtssaison in Europa und den USA würden in der näheren Zukunft wieder primär makroökonomische Themen den Ton an den Börsen angeben. In der kommenden Woche handele es hierbei klar um die neusten US-Inflationszahlen sowie die Sitzung der EZB. Für das nächste Treffen von Christine Lagarde & Co. gelte ein Zinsanhebungsschritt in Höhe von 50 BP als ausgemacht, wobei der Fokus der Marktteilnehmer auf dem weiteren skizzierten Zinspfad liegen werde. Aufgrund der zuletzt höher als erwartet ausfallenden Inflationsraten der Eurozone dürften manche Mitglieder der EZB mit einer moderateren Gangart unzufrieden sein und weitere kräftige Zinsschritte befürworten.



Ihr Aktienmarkt-Szenario für den Jahresverlauf würden die Analysten der Raiffeisen Bank International AG weiterhin als gut unterstützt ansehen. Wenngleich die FED und EZB möglicherweise das Zinsniveau stärker anheben würden als bisher angenommen, so sollte der Zinsanhebungszyklus beider Notenbanken dennoch sein Ende rund um die Jahresmitte finden. Damit einhergehend würden sich auch die Benchmark-Renditen von ihren hohen Niveaus entfernen und in weiterer Folge den Bewertungen der Unternehmen Rückenwind verleihen. Dies würde insbesondere Wachstumstiteln in die Karten spielen. Daher würden die Analysten der Raiffeisen Bank International AG u.a. speziell dem NASDAQ 100 überproportionale Chancen im laufenden Jahr attestieren. (10.03.2023/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Mit dem Auslaufen der Berichtssaison wird das Marktgeschehen an sowohl den europäischen als auch US-Börsen abermals durch den Faktor Geldpolitik bestimmt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Von den hawkischen Kommentaren des Notenbank-Chefs Jerome Powell zu anstehenden Inflationsdaten aus den USA sowie dem baldigen Zinsentscheid der EZB fehle es dabei nicht an Impulsen.