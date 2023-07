Die eigene Risikobereitschaft festlegen

Fonds oder Einzelaktien?

Der Vorteil von Aktien bestimmter Unternehmen ist, dass sie stets genau wissen, worin Sie ihr Geld investiert haben. Das ist eine der goldenen Regeln des Investments, immer genau zu wissen und zu verstehen, worin man gerade sein Geld investiert.



Damit geht direkt der Nachteil einher. Denn bei zu vielen verschiedenen Aktien verlieren Sie irgendwann den Überblick. Als Faustformel gilt, niemals mehr als in 20 verschiedene Unternehmen zu investieren.



Schlägt der Fond alle?

Der Fond macht es insbesondere Anfängern einfach, ihr Geld in Unternehmen zu investieren. Er bildet eine breite Masse ab und das sorgt dafür, dass etwaige Verluste durch die Gewinne von anderen Unternehmen abgefedert werden. Die ETF's sind die wohl berühmtesten Vertreter dieser Gattung.



Der Nachteil ist jedoch, dass man nie genau weiß, wie hoch die Gewinne und Verluste tatsächlich sind. Einen Löwenanteil des Gewinns bleibt bei der Bank oder Versicherung, die den Fond aufgelegt hat. Der Anleger bekommt einen eher kleineren Anteil. Einzelne Aktien bieten dementsprechend mehr Potenzial, wirklich große Gewinne zu machen.



Es erfordert mehr als nur finanziellen Einsatz

Damit auch Sie zu den großen Gewinnern der Börse gehören, ist ein gewisser Einsatz vonnöten. Dies betrifft zum einen den finanziellen Einsatz, doch viel wichtiger ist es, sich tief in die Thematik einzuarbeiten. Das kostet nicht nur Geld, sondern auch Zeit.



Eine Entwarnung möchten wir an dieser Stelle geben, es ist viel einfacher als Sie denken. Zuerst empfehlen wir Ihnen, sich mit den Begriffen vertraut zu machen, und dann geht es darum, sich mit den einzelnen Unternehmen näher zu befassen. Diese Analyse kann durchaus sehr viel Freude bereiten, insbesondere dann, wenn Sie bemerken, wie oft Sie mit Ihren Einschätzungen richtig gelegen haben.



Unsere Empfehlung

Splitten Sie ihre Einsätze. Investieren Sie einen Teil in einen Fond und nutzen Sie gleichzeitig die Möglichkeit, in Unternehmen direkt zu investieren. Erarbeiten Sie sich schrittweise genügend Fachwissen und schichten dann immer mehr um, sodass Sie am Ende Ihr ideales Portfolio zusammengestellt haben. (11.07.2023/ac/a/m)









