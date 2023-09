Paris (www.aktiencheck.de) - Im Zusammenhang mit dem jüngsten Gipfeltreffen der BRICS-Staaten in Johannesburg kamen Meldungen auf, wonach die Staatengemeinschaft über eine gemeinsame Währung nachdenke, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Die Bundesbank bezeichne als den Kern einer Währung das Vertrauen, das die Allgemeinheit in sie setze. Damit sei in erster Linie das Vertrauen auf ihre Wertstabilität gemeint, also dass der Verbraucher auch in absehbarer Zukunft für einen bestimmten Geldbetrag etwa die gleiche Warenmenge oder Dienstleistung erhalte wie heute. Um dieses Vertrauen zu gewährleisten, seien Währungen früher an Edelmetalle gebunden worden. Denn ein Geldschein sei im Hinblick auf seinen Warenwert nur bedrucktes Papier, das zudem vor dem Einsatz moderner Drucktechniken alles andere als fälschungssicher gewesen sei. Nicht so Edelmetalle, die seit Menschengedenken einen inhärenten Wert besitzen würden und nahezu fälschungssicher seien. Staaten hätten sich daher verpflichtet, eine fixe Menge Gold oder Silber für einen festgelegten Geldbetrag ihrer Währung zu tauschen, um so deren Wertstabilität zu gewährleisten. Kritiker des heutigen Geldsystems würden monieren, dass die Geldmenge durch die Zentralbanken (Zentralbankgeld) und die Kreditvergabe der Banken (Giralgeld) ins Uferlose wachse, quasi "aus dem Nichts" entstehe, somit dessen Wertstabilität gefährde und langfristig zu einem Vertrauensverlust führe. Sie würden daher für eine Rückkehr zu einer wie auch immer gearteten Form der Golddeckung plädieren, die dem Wachstum der Geldmenge Grenzen setze.Was sei dem entgegenzuhalten? Zunächst, dass die Geldmenge im Gleichschritt mit einer wert- und mengenmäßig steigenden Wirtschaftsleistung wachsen müsse. Ansonsten käme es zu einer Verknappung des Geldes und infolgedessen unweigerlich zu einer Deflation. Eine planmäßige Ausweitung der Geldmenge sei aber bei einer Golddeckung nicht so ohne Weiteres möglich. Darüber hinaus sei die Behauptung, Geld entstehe aus dem Nichts, irreführend. Keine Bank vergebe einen Kredit, ohne dafür vom Kreditnehmer Sicherheiten in Form von Vermögensgegenständen zu erhalten. Die neu geschaffene Geldmenge sei also durch Vermögen "gedeckt". Gleiches gelte für die Zentralbanken, die Wertpapiere als Sicherheiten fordern würden. Fazit: Für eine wachstumsorientierte Wirtschaft sei eine Golddeckung eher ein Hindernis als eine Stütze. (01.09.2023/ac/a/m)