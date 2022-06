Nach einem Kursrutsch von in der Spitze mehr als 20% in den markbreiten US-Indices und von mehr als 30% beim NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) könnten sich jedoch Einstiegschancen bieten, so Marko Behring: "Angesichts der Tiefstände lässt sich über die ein oder andere gezielte Aufstockung im Aktienbereich nachdenken. Wieso nicht schon einmal einen ersten Zeh ins Wasser halten?"



Augsburg (www.aktiencheck.de) - Die dynamisch steigenden Zinsen in den USA nähren Wachstumsängste, so Marko Behring, Leiter Asset Management der Fürst Fugger Privatbank.Sie seien Gift für die Wirtschaft, würden die Refinanzierungsspielräume der Unternehmen belasten und auf das Konsumentenvertrauen drücken. Und auch die US-Hypothekenzinsen seien stark gestiegen und die Sorge vor der nächsten Immobilienkrise in den USA nehme zu. Die Kursverluste amerikanischer Hausbauunternehmen würden darauf hindeuten, dass der Markt von einer Abkühlung im US-Immobiliensektor ausgehe. Und die FED dürfte den Kurs höherer Zinsen beibehalten.Marko Behring, Leiter Asset Management der Fürst Fugger Privatbank rate trotzdem nicht zu einer Flucht aus Aktien: "In den letzten Tagen sind die Chancen für eine Erholungsrally gestiegen." Er gehe davon aus, dass die Trendwende der FED mittlerweile schon weitgehend eingepreist sein dürfte. Viele Marktteilnehmer hätten mittlerweile sehr pessimistisch in die Zukunft geblickt und würden sich noch defensiver aufstellen als während des Corona-Crashs. Behring meine daher: "Die defensive Positionierung vieler Asset-Manager könnte Grundlage für eine Bärenmarktrally sein."Marko Behring: "Wir gehen von einer kurzfristigen Gegenbewegung aus, die bis in den Juli hinein auch wieder höhere Kurse mit sich bringen könnte. Eine komplette Trendwende sehen wir aber noch nicht." Die geopolitischen Risiken und eine sich möglicherweise abkühlende Konjunktur könnten im Spätsommer und Herbst erneut für Turbulenzen sorgen.