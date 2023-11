Im Welthandel mit Schiffsfrachten sei die empfindliche maritime Infrastruktur zu beachten. Die Schifffahrt müsse sich nach den geographischen Besonderheiten der Weltmeere orientieren. Einige Engpässe unterlägen den geopolitischen Turbulenzen, wie zum Beispiel der Suezkanal, die Straßen von Hormuz, von Malakka oder Taiwan oder auch der Bosporus. Zuletzt habe der Überfall von Piraten auf einen Frachter im Roten Meer für Aufsehen gesorgt.



Die Klimaerwärmung und Dürreperioden hätten unter anderem den Panamakanal teilweise lahmgelegt. Diesen Kanal würden rund 1000 Schiffe pro Monat mit 40 Millionen t Fracht passieren. Das seien rund 5% des maritimen Welthandels. In den Sommermonaten sei der Wasserstand auf das niedrigste Niveau in den 143 Jahren seines Bestehens gesunken. Im Gatun Lake, der den Kanal mit Wasser versorge, würden in diesem Jahr nach Angaben des IWF bisher rund 15 Millionen t fehlen. Eine Reihe von Frachtern habe schon eine Wartezeit von sechs Tagen ertragen müssen.



Wie das Chart des IWF zeige, seien von den Verzögerungen besonders betroffen die Häfen in Panama, Nicaragua, Ecuador, Peru, El Salvador und Jamaika mit 10 bis 25% ihres maritimen Handels. Die Effekte würden bis Asien, Europa und Nordamerika gehen.



Folgerung: Der internationale Seehandel werde durch den Klimawandel auch in den nächsten Jahren betroffen sein. Lieferengpässe und höhere Frachtkosten seien die Folgen. (Ausgabe vom 26.11.2023) (27.11.2023/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der in London berechnete Baltic Dry Index zeigt die durchschnittlichen Frachtkosten auf Schiffen für Schüttgüter auf den weltweiten Standardrouten, so Dr. Eberhardt Unger von "fairesearch".Er zeige hohe Volatilität, doch angesichts der Flaute in der Weltwirtschaft und im Welthandel überrasche die stabile Tendenz in den letzten Quartalen.