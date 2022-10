Die Ereignisse im Vereinigten Königreich hätten weiterhin die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer auf sich gezogen: Nach der Ankündigung der Bank of England (BoE), ihr befristetes Stützungsprogramm für britische Staatsanleihen zu beenden, hätten die Renditen für langlaufende Papiere wieder ihren Höchststand von über 5,1 Prozent erreicht - nachdem sie unmittelbar nach der Ankündigung dieser Initiative auf bis zu 3,6 Prozent gefallen seien.



In der Folge habe es einige Hinweise gegeben, dass die BoE von ihrer Position abrücken würde, wenn die Marktbedingungen dies gerechtfertigt hätten. In Verbindung mit Andeutungen, dass die Regierung zur Rücknahme von Teilen ihres Haushaltsplans gezwungen sein würde, habe dies zu einem erneuten Rückgang der Renditen geführt.



Da die Märkte einen starken Anstieg der britischen Zinsen einpreisen würden, hätten sich die finanziellen Konditionen verschärft. Das stelle eine erhebliche Bedrohung für den britischen Immobilienmarkt dar. Nach Schätzungen der Experten würden sich die Hypothekenkosten für etwa zwei Millionen Haushalte innerhalb der kommenden zwölf Monate verdoppeln, wenn die BoE die Zinssätze, so wie in den Terminkursen eingepreist, anhebe.



Da die Wohnkosten im Südosten des Vereinigten Königreichs rund 40 Prozent der Einkommen ausmachen würden, bestehe die Gefahr, dass ein solcher Schritt die Mehrheit dieser Hypotheken in Verzug bringe. Für diesen Fall würden die Experten einen Rückgang der Immobilienpreise um 40 Prozent erwarten, der die Preisentwicklung bei langlaufenden festverzinslichen Vermögenswerten in diesem Jahr widerspiegle. Dies wiederum könnte einen finanziellen und wirtschaftlichen Zusammenbruch auslösen.



Die Experten seien daher der Meinung, dass die BoE die Zinssätze nicht in dieser Form werde anheben können. Sie wäre aus ihrer Sicht mit einer wesentlich moderateren Straffung besser beraten. In vielerlei Hinsicht scheine dies gerechtfertigt, da die Inflationserwartungen dank der Entwicklung der Energiepreise und der Besorgnis über die Konjunkturaussichten heute niedriger seien als vor dem "Mini-Budget". Die Experten seien der Meinung, dass das Vereinigte Königreich gezwungen sein werde, die Inflation länger auf einem höheren Niveau zu halten. Folgen wären eine steilere britische Renditekurve und ein schwächeres Pfund. (14.10.2022/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Der in dieser Woche veröffentlichte Verbraucherpreisindex für die USA lag den zweiten Monat in Folge über den Erwartungen: Der Gesamt- und der Kernindex lagen bei 8,2 Prozent beziehungsweise 6,6 Prozent, so Mark Dowding, Chief Investment Officer bei BlueBay Asset Management.Letzterer markiere ein neues Hoch im Zyklus. Das bedeute: Die Hoffnung erscheine verfrüht, dass die FED von einem aggressiven Zinspfad abrücken könnte. Die Futures-Märkte würden für das nächste Frühjahr einen Leitzins von 5 Prozent einpreisen. Die Experten seien jedoch weiterhin der Meinung, dass in den Renditen von US-Staatsanleihen ein Großteil der schlechten Nachrichten berücksichtigt sei und sie nun nicht mehr weit vom fairen Wert entfernt seien.Je aggressiver der geldpolitische Kurs, desto düsterer würden die wirtschaftlichen Aussichten für 2023 scheinen. Vor diesem Hintergrund würden die Entscheidungsträger sicherlich auf baldige bessere Inflationsdaten hoffen. Die Konjunktur scheine sich abzukühlen und der Wohnungsmarkt sei zum Stillstand gekommen. Daher würden die Experten davon ausgehen, dass geringere Mietsteigerungen die Preisindikatoren in den kommenden Monaten dämpfen könnten. Inflationsprognosen seien jedoch nach wie vor schwierig.