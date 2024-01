Wien (www.aktiencheck.de) - Eine gefälschte Meldung der US-Börsennachricht SEC über die Kurznachrichtenplattform X (ehemals Twitter) hat für Aufruhr in der Krypto-Szene gesorgt, wie verschiedene Medien übereinstimmend berichten, so die Experten von "FONDS professionell".Ziel des Cyberangriffs auf das X-Konto der SEC und der Falschmeldung sei den Medienberichten zufolge wahrscheinlich eine Manipulation des Bitcoin-Kurses gewesen. Der Zeitpunkt dafür sei gut gewählt worden: Experten seien davon ausgegangen, dass die Aufsicht am Mittwoch (10.01.) entscheiden werde, ob sie Bitcoin-ETFs zulasse. Bisher seien lediglich ETFs auf Bitcoin-Futures erlaubt. Eine solche Zulassung wäre ein Meilenstein für das Krypto-Geld. So könnten institutionelle Investoren und Privatanleger direkt über ihr reguläres Depot in die Währung investieren, ohne ein Wallet für die Speicherung der Coins einzurichten. Allerdings habe die SEC die Zulassung bislang unter anderem mit Verweis auf mögliche Marktmanipulationen verweigert. Die SEC könnte ihre Entscheidung zu den Bitcoin-ETFs nun auch weiter vertagen, so der "Spiegel" unter Verweis auf Börsenexperten.Der Hack des SEC-Kontos werfe ferner wieder einmal Fragen zu den Sicherungsmaßnahmen von X gegen Cyberkriminelle auf. Wenn man einfach das SEC-Konto übernehmen und möglicherweise den Bitcoin-Wert beeinflussen könne, dann biete das "massive Möglichkeiten für Desinformation", zitiere der "Spiegel" Austin Berglas, einen ehemaligen Cybersicherheitsexperten des FBI, der inzwischen für die Sicherheitsfirma Bluevoyant arbeite. Zudem sei der SEC-Hack schon die zweite Manipulation von Krypto-Währungen über X in kurzer Zeit gewesen. Erst vor wenigen Tagen sei auch das X-Konto der IT-Sicherheitsfirma Mandiant gekapert worden, um Werbung für betrügerische Krypto-Angebote zu machen, so der "Spiegel". (10.01.2024/ac/a/m)