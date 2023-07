Börsenplätze Geely-Aktie:



Kurzprofil Geely Automobile Holdings Limited:



Geely Automobile Holdings Limited (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU, Hongkong-Symbol: 0175, NASDAQ OTC-Symbol: GELYF) ist ein chinesischer Automobilhersteller, der sich auf die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von Personenkraftwagen konzentriert. Der wichtigste Markt ist China, aber auch der Mittlere Osten, Osteuropa sowie Zentral- und Südafrika werden für Geely immer bedeutender. (12.07.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Geely-Aktienanalyse von "Der Aktionär":David Schenk vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Geely Automobile Holdings Limited (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU, Hongkong-Symbol: 0175, NASDAQ OTC-Symbol: GELYF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Überraschender Schulterschluss in der Automobilindustrie: Geely und Renault würden ein neues Joint-Venture starten. Trotz des Trends zur Elektromobilität möchten sie die Entwicklung von Benzinmotoren vorantreiben. Mit einer Investition von bis zu 7 Milliarden Euro würden sie die Produktion von effizienten Verbrennungs- und Hybridmotoren anstreben.Beide Unternehmen würden jeweils 50 Prozent des neuen Unternehmens halten. Das Hauptziel dieser Partnerschaft sei es, Hybridlösungen zu entwickeln und herzustellen, um den weltweiten Bedarf in den kommenden Jahren zu decken."Wenn es um den globalen Wettlauf um die Dekarbonisierung des Straßenverkehrs geht, haben wir keine Zeit zu verlieren, und es wird kein Business as usual geben", habe Luca de Meo, CEO der Renault-Gruppe, erklärt.Geely plane zusammen mit Renault 17 Motorenwerke und fünf F&E-Zentren auf drei Kontinenten. In diesen sollten 19.000 Mitarbeiter beschäftigt werden.Die Investition von 7 Milliarden Euro zeige das ernsthafte Engagement, das die beiden Unternehmen an den Tag legen würden. Charttechnisch lasse ein starkes Kaufsignal noch auf sich warten.Risikofreudige Anleger steigen bei einem Ausbruch über die Oberseite der Range ein und sichern sich mit einem Stopp bei 9,60 Dollar ab, so David Schenk von "Der Aktionär" zur Geely-Aktie. (Analyse vom 12.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link