Kurzprofil Geely Automobile Holdings Limited:



Geely Automobile Holdings Limited (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU, Hongkong-Symbol: 0175.HK, NASDAQ OTC-Symbol: GELYF) ist ein chinesischer Automobilhersteller, der sich auf die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von Personenkraftwagen konzentriert. Der wichtigste Markt ist China, aber auch der Mittlere Osten, Osteuropa sowie Zentral- und Südafrika werden für Geely immer bedeutender. Zum Portfolio zählen 30 Komplettmodelle sowie eine durchgehend erreichbare Service-Hotline und knapp 1.000 Werkstätten in China; im Ausland hält das Unternehmen weitere 500 Verkaufs- und Serviceeinrichtungen. (10.03.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Geely-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Automobilherstellers Geely Automobile Holdings Ltd. (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU, Hongkong-Symbol: 0175.HK, NASDAQ OTC-Symbol: GELYF) unter die Lupe.Geely habe im Februar einen starken Verkaufsmonat verzeichnet, wie aus den jüngst veröffentlichten Zahlen des Konzerns hervorgehe. Demnach habe der chinesische Autobauer im vergangenen Monat ein zweistelliges Wachstum im Vergleich zum Vorjahreszeitraum erzielt. Besonders stark hätten sich die beiden Submarken Lynk & Co und Zeekr entwickelt. Dennoch könne sich die Geely-Aktie nicht aus dem Abwärtstrend befreien.Die Absatzzahlen von Geely würden einen leichten Aufwärtstrend zeigen. Dennoch könne sich die Aktie nicht aus dem Abwärtstrend befreien und steuere unbeirrt auf das 52-Wochen-Tief bei 8,30 HKD (Hongkong-Dollar, umgerechnet rund 1 Euro) zu. Ein Neueinstieg dränge sich daher weiterhin nicht auf, so Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.03.2023)Börsenplätze Geely-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Geely-Aktie:1,1502 EUR -3,96% (10.03.2023, 16:30)